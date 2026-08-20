Meraki acoge un ciclo de catas de Cava de Requena

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena trabaja en la programación de eventos y actividades para este último tramo del año, en el que deposita la mayor parte de sus esfuerzos para seguir trabajando en la promoción de los cavas valencianos. Constituida por siete bodegas ubicadas en el término municipal de Requena (el único de toda la Comunitat Valenciana en el que se puede elaborar cava con el sello de la Denominación de Origen), la Asociación programa para este próximo mes de septiembre un ciclo de catas en el restaurante Meraki de Requena, dirigido por el chef Manuel Rodríguez, en el que se armonizarán los cavas de Dominio de la Vega, Coviñas, Chozas Carrascal, Pago de Tharsys, Torre Oria, Marevia y Hispano+Suizas con las propuestas gastronómicas de este joven cocinero durante tres sesiones.

La primera llegará el jueves 10 de septiembre con una selección de cavas rosados. Una semana más tarde, el jueves 17, las bodegas de Requena proponen una cata de jóvenes catas mediterráneos. El ciclo concluirá el jueves 24 con una cata de cavas de larga crianza. En cada una de las sesiones se servirán cuatro cavas diferentes acompañados de elaboraciones como la ostra en tempura gratinada con holandesa de kinchee, tosta de tartar de salón y salsa de ostras, saam de molleja de ternera con anguila kabayaky y hoja de sisho, ceviche de atún, bonito con salsa de coco y lima o brioche de panceta al estilo peruano.

Se trata de sesiones con un aforo muy limitado, con un máximo de 24 comensales. Los interesados en asistir a cualquiera de estas cuatro sesiones de cata pueden formalizar su reserva llamando al número de teléfono 668 564 877 o acudiendo directamente al restaurante, ubicado a la altura del número 17 de la calle Doctor Elías Martínez de Requena.

Participación en la LXXVII Fiesta de la Vendimia

Pero antes de que llegue el arranque de este ciclo de catas en Requena, la Asociación de Elaboradores de Cava participará en diversas actividades de esta LXXVII Fiesta de la Vendimia. Este lunes 24 de agosto las burbujas de Requena abrirán el ciclo de catas superiores que organizan los responsables de la Fiesta de la Vendimia. Alrededor de cuatrocientas personas colmarán el Pabellón Multifuncional del Recinto Ferial de la ciudad para descubrir las cualidades de cuatro cavas (Aula Brut Rosé, Marevia Gran Cuvée Brut, Alegría de Tharsys Brut Nature Reserva y Dominio de la Vega Brut Reserva Especial) acompañados de cuatro platos diseñados para ensalzar los matices de estos cavas.

Dos días después llegará la jornada protagonizada por los espumosos de Requena, la Noche del Cava, un evento que se celebra desde la septuagésima edición de la Fiesta de la Vendimia y en el que se rinde homenaje a diferentes colectivos y personas que, de un modo u otro, han resultado fundamentales para la consolidación del sector cavista, que durante la última década ha visto como se disparaban sus ventas gracias a su elegante frescura y su innegable capacidad de guarda.

Creada en 2013, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena tiene como cometidos potenciar la promoción de sus productos y trabajar en defensa de los intereses del colectivo.