Arroz Tartana viste de gala su variedad Albufera para el World Paella Day con una edición especial que ya está en los supermercados

La cuenta atrás para el World Paella Day 2026 ya ha comenzado. El próximo 20 de septiembre, Valencia volverá a convertirse en la capital mundial de la paella con la celebración de este campeonato internacional impulsado por la Fundación Visit Valencia, que reunirá a doce cocineros profesionales procedentes de diferentes países tras superar las fases clasificatorias celebradas alrededor del mundo.

Entre los protagonistas de esta edición estará también Arroz Tartana, que vuelve a colaborar con el certamen y lo hace con una iniciativa pensada para acercar este evento al consumidor: el lanzamiento de una edición especial de su variedad Albufera con Denominación de Origen Protegida "Arroz de Valencia", diseñada expresamente para conmemorar el World Paella Day.

Un saquito conmemorativo que ya está en los supermercados

La edición especial mantiene el característico formato en saquito de tela de Arroz Tartana, pero incorpora un diseño exclusivo inspirado en el World Paella Day, convirtiéndose en un homenaje tanto al certamen como al producto más internacional de la gastronomía valenciana.

Este packaging conmemorativo estará disponible desde principios de agosto y hasta después de la celebración del campeonato en establecimientos de Consum, Masymas y Alcampo, permitiendo que cualquier aficionado pueda cocinar en casa con una de las variedades de arroz D.O.P. “Arroz de Valencia” que estarán a disposición de los participantes durante el concurso.

Edición especial de la variedad Albufera de Arroz Tartana para el World Paella Day. / ED

La iniciativa forma parte del acuerdo de colaboración que la firma valenciana mantiene con la Fundación Visit València, organizadora del campeonato internacional, una relación que se ha consolidado durante las últimas ediciones.

Uno de los arroces que podrán utilizar los mejores cocineros del mundo

Uno de los aspectos más destacados de esta edición especial es que no se trata únicamente de un envase conmemorativo.

Los doce chefs que competirán en la final del World Paella Day podrán elegir entre distintos arroces amparados por la D.O.P. “Arroz de Valencia”, entre ellos el Arroz Tartana variedad Albufera. De este modo, el arroz de la edición especial será uno de los disponibles para elaborar sus paellas durante la competición, y el mismo producto podrá adquirirse en los supermercados y tiendas especializadas durante estas semanas. Precisamente éste es el único ingrediente obligatorio en el concurso.

Arranca el World Paella Day en la Marina de València /

La variedad Albufera se ha convertido en una de las preferidas por muchos profesionales para la elaboración de paellas gracias a su equilibrio entre absorción del caldo y capacidad para mantener la textura del grano, cualidades especialmente valoradas en un concurso donde cada detalle puede marcar la diferencia y donde dos de los aspectos valorados son precisamente esos: el sabor y la textura..

Valencia, escaparate internacional de la paella

El World Paella Day nació con el objetivo de proyectar la auténtica cultura de la paella valenciana más allá de nuestras fronteras. Cada año reúne en Valencia a cocineros procedentes de distintos continentes que, tras imponerse en las semifinales organizadas en sus respectivos países, viajan hasta la ciudad para disputar la gran final.

La competición se ha convertido en uno de los principales escaparates internacionales de la gastronomía valenciana y en un punto de encuentro donde tradición, técnica e innovación conviven alrededor de uno de los platos más reconocidos del mundo. En este contexto, el arroz y el resto de productos de proximidad refuerzan también la imagen de Valencia como “Despensa del Mediterráneo”, un territorio capaz de proyectar al mundo una gastronomía ligada al paisaje, al producto y a la cultura mediterránea.

Un homenaje al producto valenciano

Con esta edición limitada, Arroz Tartana traslada el espíritu del campeonato a los lineales de los supermercados y tiendas especializadas, permitiendo que los consumidores formen parte de la celebración.

El diseño del envase hace referencia al World Paella Day y pone en valor el origen valenciano del producto, reforzando la vinculación entre el arroz cultivado en el entorno de l’Albufera y uno de los eventos gastronómicos con mayor proyección internacional.

Mientras los mejores cocineros del mundo se preparan para competir el próximo 20 de septiembre, los aficionados también pueden hacerlo desde casa con el Arroz Tartana variedad Albufera, el cual formará parte de una de las citas más importantes del calendario gastronómico de Valencia.