El año 2013 marcó un antes y un después en el sector de la fast food a raíz de la ilusión de dos hermanos valencianos que apostaron por revolucionar el concepto tradicional de la hamburguesa.

Con la apertura de su primer restaurante en Torrent (València), los hermanos Mario y Carlos Gelabert iniciaron una andadura que les ha llevado a vender más de 1,5 millones de hamburguesas anuales en 2022, con una facturación de 17 millones de euros y una plantilla compuesta por 380 trabajadores.

“Cada miembro del equipo tiene su propia historia, sus miedos, sus ambiciones y sus sueños. Sueños que hoy se han convertido en los nuestros”, señalan desde The Fitzgerald.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

Al equipo de The Fitzgerald siempre le ha gustado buscar cosas nuevas y ser pioneros en ofrecer grandes productos que lleven a descubrir algo diferente. Con el objetivo de mejorar constantemente el sabor de sus hamburguesas, desde The Fitzgerald cuentan con un sofisticado menú que renueva sus fórmulas y combinaciones para sorprender a sus clientes, siempre con una alma mediterránea en sus creaciones.

Un referente en el sector de las hamburguesas gourmet

En su décimo aniversario, la marca se ha consolidado en la Comunitat Valenciana y en toda España como un referente en el segmento Casual Food por su especialización en hamburguesas gourmet. Con todo, actualmente cuentan con una red compuesta por 19 restaurantes en València, Castellón, Alicante, Madrid y Albacete, además de dos cocinas virtuales en Madrid.

Para el 2023 se muestran optimistas y continúan su plan de crecimiento y expansión. Para ello, se han propuesto superar los 20 millones de euros de facturación anual hasta alcanzar los 35 millones de euros en 2028.

Además, prevén abrir dos nuevos locales propios y diez nuevas franquicias en Barcelona, Granada, Sevilla, Murcia y Badajoz (entre otras por confirmar), con el objetivo de tener una red de 50 restaurantes para 2024 y 100 antes del 2028.

Asimismo, en 2023 tendrán un nuevo FoodTruck para consolidar su presencia en los principales eventos de nuestro país y abrirán una nueva línea de negocio para que los clientes puedan disfrutar de las burgers en sus eventos privados y de empresa, con el objetivo de triplicar las ventas obtenidas para 2023.

Nuevas burgers de chuletón

Hace unos meses, en The Fitzgerald sintieron que era el momento de evolucionar y de llevar sus burgers al siguiente nivel. Por ello, se propusieron buscar una nueva carne que les acompañara en una nueva era: 100 % chuletón, Rib Eye.

La carne de chuletón suele ser la favorita de los amantes de la carne. Es el corte estrella de la carne de ternera y, a diferencia del solomillo o el entrecot, el chuletón contiene el hueso. Se obtiene del costillar del lomo alto y tiene una cantidad justa de grasa que le aporta una jugosidad y textura que van a enloquecer a los amantes de las burgers gourmet.

Para disfrutar de esta nueva propuesta carnívora, The Fitzgerald ha querido mantener dos de sus recetas estrella y añadir dos nuevas que realzan su sabor y textura:

- Perfect Cheese Rib-Eye Burger. Salsa de queso cheddar, bacon frito, patatas paja, cebolla frita y salsa smokey.

- Ibérica Rib-Eye Burger. Paleta de cebo ibérica, tomate, queso cheddar y mayonesa de trufa.

- Minetta Rib-Eye Burger. Bacon, salsa bourbon, cebolla caramelizada, queso raclette.

- Emily Rib-Eye Burger. Queso cheddar, cebolla caramelizada, bacon, pepinillos y salsa Emmy.

Tanto las burgers Rib-Eye como sus otras creaciones son recetas elaboradas con carne de primera calidad que proviene de ganado criado en condiciones de bienestar con alimentación 100 % vegetal, preparadas a las brasas en el horno Josper con carbón vegetal y acompañadas de verduras de proveedores locales.

La nueva burger inspirada en Miami

Tras pasar por Tampa y presentar The Cowboys Burger, The Fitzgerald hace su segunda parada y continúa su Florida Road Trip en Miami. “En nuestra visita a Miami pudimos sentir una ciudad vibrante, abierta y artística donde conviven en perfecta armonía multitud de culturas, especialmente la cubana. Una cultura caribeña que se transmite a través de su gente, su música, su manera de vivir y, obviamente, su gastronomía”, señala el equipo.

Inspirada en Miami y sus influencias culturales, especialmente en el espíritu cubano, The Fitzgerald presenta su nueva burger, Frita Cubana, la auténtica. “Hemos querido crear uno de sus productos estrella. Una frita es una burger con un toque latino. Lo más característico es su carne, una mezcla de ternera y cerdo que se pica con una mezcla secreta de especias, dependiendo de cada tradición familiar cubana. Nosotros hemos creado la nuestra propia, la de la familia Fitz. Siempre se acompaña de un buen queso americano, una salsa de tomate ahumado y, como les gusta decir a ellos, unas ricas papitas fritas”, aseguran.

Esta segunda burger del Florida Road Trip estará disponible hasta el 31 de junio para tomar en cualquiera de los restaurantes The Fitzgerald, en servicio delivery o take away. Además, como con cada producto, han lanzado una prenda exclusiva, una camiseta de su marca The Fitz Apparel.