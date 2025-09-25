Paella valenciana, esmorzaret y huerta, la combinación perfecta en “El Famós”

La paella valenciana y su huerta siempre han ido de la mano. No se puede entender el plato por antonomasia de la gastronomía valenciana sin todo lo que recibe de su entorno y los campos de cultivos que abrazan València le abastecen de los mejores productos frescos. El restaurante “El Famós” combina a la perfección ambos elementos. Situado en el Camí de Vera de València, ofreciendo a los comensales arroces de gran calidad en un enclave único, en medio de la huerta. Además, el establecimiento está especializado en el típico esmorzaret valenciano que además preparan en el instante, el el mismo momento que el cliente lo pide, con una gran variedad de bocadillos con producto local. Este restaurante cuenta con más de cien años por lo tanto el más antiguo de la CV regentado por miembros de la misma familia.

Lo que en un principio era una taberna donde los agricultores y los pescadores paraban a comer y descansar después de sus largas jornadas de trabajo se ha convertido, más de 130 años después, en uno de los establecimientos de referencia dentro de la gastronomía valenciana.

Los hermanos Navarro, José María y Vicente, propietarios del restaurante 'El Famós'.

Durante todo este tiempo, las nueve generaciones que han aupado al local desde su fundación han mantenido viva la esencia primigenia de “El Famós”, que se fundamenta en la fidelidad a las recetas originales de sus antepasados y en la apuesta por el producto de proximidad; es decir, del campo a la mesa.

Más de 15 tipos de arroces diferentes

La cocina autóctona valenciana de “El Famós” convence a todos los públicos, tanto que se ha convertido en un punto de visita obligado para cientos de valencianos y turistas que diariamente llegan hasta el Camí de Vera para degustar una buena paella durante su estancia en València.

La 'espardenyà' es uno de los platos más tipicos antiguos valencianos de El Famós.

Así pues, sus platos se han convertido hoy en día en toda una referencia, destacando su amplia variedad de arroces -todos hechos a leña-, entre los que destacan la típica paella valenciana, la paella ‘bouera’ o algunas más innovadoras como la paella de ajos tiernos y cigalas; estos se complementan con algún tipo de ‘picaeta’ típica valenciana.

'Titaina', 'sang amb ceba', col frita, embutidos variados o tortillas, gran variedad en almuerzos.

Cultura del ‘esmorzaret’

Además de sus conocidos arroces, la gerencia de “El Famós” apuesta ahora más que nunca por el ‘esmorzaret’, ese momento único para cualquier valenciano o valenciana. “Hemos apostado más que nunca por él, aunque llevamos toda la vida ofreciendo un buen almuerzo”, aseguran desde “El Famós”.

Así, la cultura del ‘esmorzaret’ encuentra en este restaurante de huerta uno de sus templos, que cuenta con grandes predicadores como la ‘titaina’, la ‘sang amb ceba’, la col frita, los embutidos variados o las tortillas elaboradas de forma instantánea para cada comensal.

Los bocadillos, que también se preparan por encargo, se complementan con otras recetas tradicionales como sardinas frescas, conejo al ajillo o ‘all i pebre’. “La gente reserva los almuerzos más elaborados para que nosotros tengamos tiempo de prepararlos y, así, se lo puedan comer aquí sin esperas”, añaden.

Todo un paraje gastronómico a tan solo cinco minutos de València y de la huerta que despierta todos los sentidos de aquel comensal que se sienta en sus mesas.