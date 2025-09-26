Cien propuestas ensalzan el valor de l’esmorzar en la III edición de Gastroalmuerzos

Después de la paella, y a nivel gastronómico, no hay duda de que el almuerzo es el gran sucesor valenciano. Esta tradición tan nuestra y tan arraigada en la terreta, popularmente conocida como esmorzaret, se remonta al siglo XV, y surge ante la necesidad de los trabajadores de campo de reponer fuerzas a media mañana para poder continuar con la jornada.

Con el paso del tiempo, esta comida que suele incluir una bebida, unos aperitivos (aceitunas y cacahuetes), un generoso bocadillo y un café, ha ido evolucionando hasta adquirir un cariz más social y convertirse también en un momento para compartir; en un símbolo de identidad que combina tradición con modernidad y que se realiza en bares o restaurantes.

Por todo ello, y tras la buena acogida que tuvieron las dos primeras ediciones, la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur) formada por las asociaciones provinciales Ashotur, Hostelería Valencia y Apeha, junto a Turisme Comunitat Valenciana ha presentado este jueves la tercera edición de Gastroalmuerzos, que abarcará desde el 25 de septiembre al 5 de octubre.

Con el objetivo de poder finalizar el encuentro con un auténtico esmorzaret valenciano, el lugar escogido para darla a conocer no podía ser otro que uno de los negocios estrella. Y para que los municipios afectados por la dana no caigan en el olvido, el elegido este 2025 ha sido la Taberna Gourmet La Casota de Paiporta.

Al acto han acudido Manuel Espinar, presidente de Hostelería Valencia y Conhostur; Israel Martínez, director general de Turismo; el periodista Paco Alonso y Sergio Saiz, responsable del restaurante, quienes han explicado en detalle que esta iniciativa que no solo reivindica algo tan valenciano como lo es el esmorzaret, sino que también resalta el producto local al tiempo que ayuda al sector de la hostelería.

Espinar, que fue el primero en intervenir, quiso comenzar subrayando la importancia de seguir revitalizando las poblaciones que se vieron perjudicadas por la dana: «Queremos que esta presentación en Paiporta sirva para que se siga poniendo el foco en estas zonas y apostando por su recuperación».

'Guía de Gastroalmuerzos 2025'

En esta nueva edición, Gastroalmuerzos presenta un centenar de propuestas muy variadas repartidas por Alicante, Valencia y Castellón, que cuentan con un espacio y una reseña en la 'Guía de Gastroalmuerzos de la Comunitat Valenciana 2025', disponible tanto en español como en inglés. Entre sus páginas, los más aficionados podrán encontrar la esencia de cada localidad a través de las elaboraciones más características de cada zona del territorio valenciano con ilustraciones del artista valenciano Lawerta.

«Gastroalmuerzos define nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra actitud más mediterránea y todo lo que somos y con lo que nos identificamos los valencianos y valencianas», apuntaba Israel Martínez, quien aprovechaba su altavoz para ensalzar el trabajo de los bares y restaurantes, que «no solo no es nada fácil, sino que requiere de muchas horas» y que «solo se puede sacar adelante con mucha pasión y cariño hacia su profesión», la misma que plasman en cada plato que sirven en la mesa.

Israel Martínez, director general de Turismo, junto a Manuel Espinar, presidente de Hostelería Valencia y Conhostur. / Miguel Angel Montesinos

Porque así como hay bares y restaurantes que viven de sus menús, también los hay que viven de sus almuerzos. Y su labor, en palabras del presidente de Hostelería Valencia y Conhostur, «es una muestra de respeto hacia el producto, hacia el agricultor, hacia el pescador, hacia el ganadero y hacia los clientes que vienen a nuestros establecimientos».

Una tradición referente

Por su parte, Paco Alonso detallaba que «este proyecto surgió hace tres años como una oportunidad de aumentar la viabilidad económica en los bares y restaurantes que se dedican a ofrecer esta opción mas gastronómica con poco margen comercial. Por eso, el propósito era aumentar esa oferta, pero justificándolo con una puesta en escena donde el alimento es esencial sin perder el origen de la tradición».

Asimismo, el periodista confesaba que esta gastronomía, que hasta hace no mucho era desconocida, hoy en día se puede decir que se ha convertido en un referente más para enseñar «la despensa sin límite de los valencianos».

En este punto, y antes de servir a los visitantes su esmorzar -bautizado como el Gallito-, Sergio Saiz, tomó la palabra para explicar el gastroalmuerzo del día: «El bocata que hemos elaborado es una combinación de sabores que, sin llegar a ser pesada, para nosotros es bastante correcta. Está elaborado con un pan de horno del pueblo que nos traen a primera hora y lleva rúcula, mostaza, pollo al ajillo y un toque de tomate seco».

En definitiva, estos gastroalmuerzos han venido para reforzar la tradición, multiplicar las oportunidades, diversificar la oferta y proteger la singularidad de la hostelería valenciana por medio de un hábito que está triunfando cada vez más entre los turistas.