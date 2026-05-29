Bodega La Viña: una experiencia de fuego y vino

Bodega La Viña ha estrenado para esta temporada una nueva experiencia enoturística llamada a convertirse en el principal reclamo enoturístico de la compañía para este año. Se trata de Fuego y Vino, un plan perfecto para disfrutar de algunos de los mejores vinos de la DO Valencia y una selección de delicias gastronómicas cocinadas en ‘La Barrilada’, un sistema de cocción vertical tipo barbacoa que potencia el sabor de las brasas y consigue un resultado meloso y aromático, perfecto para maridar con vino. La Barrilada es el proyecto de un colombiano afincado en Muro de Alcoy. Su recién nacido concepto de barbacoa ya fue premiado a finales del año pasado como Mejor Proyecto Empresarial en los premios de la ‘Mancomunitat de l‘Alcoià i el Comtat’, y esta experiencia en La Viña se postula como uno de los mejores escaparates. La experiencia Vino y Fuego está disponible desde solo 45 euros por persona en horario matinal los sábados y domingos. Tiene una duración aproximada de tres horas y el programa se inicia con una breve explicación sobre el funcionamiento de ‘La Barrilada’, para continuar con una visita guiada por la bodega y la sala de barricas, donde se realizará una cata guiada con tres de los vinos de La Viña: Venta del Puerto N.º 12, Enhebro Blanco y Enhebro Tinto. El punto final de la jornada llegará con una degustación de productos cocinados al fuego con ‘La Barrilada’.

Fundada en 1945, Bodega La Viña es uno de los principales pilares socioeconómicos de un territorio dominado por un paisaje que sabe a vino. Socio fundador de Anecoop Bodegas y ubicada en el término municipal de La Font de la Figuera, la entidad es responsable de referencias de gran calidad avaladas por críticos y prescriptores como Los Escribanos, Icono, El Enhebro, Juan de Juanes y, sobre todo, Venta del Puerto, el sello que mejor valoran los amantes del vino valenciano.

Al margen de ‘Fuego y Vino’, la entidad ha confeccionado un completo y ambicioso proyecto enoturístico basado en cuatro modelos de visita perfectamente diferenciados, aunque todos con el nexo común del claim ‘enoturismo en Bodega La Viña, donde nace el N.º 12’.

Así, la visita ‘Nuestra Bodega’ se puede realizar todos los sábados y domingos a las 10:30 horas desde 15 euros y con una duración aproximada de una hora y media. La visita arranca en las instalaciones mientras nos explican los procesos de elaboración de sus vinos, porque cada pequeño detalle es importante, pasando por la sala de barricas donde conoceremos de primera mano como se realiza la crianza de la gama Venta del Puerto. La visita finaliza en una cata de tres vinos (dos tintos y un blanco) maridados con productos locales. Es posible ampliar la visita visitando el Museo Etnológico «La Costera» (actividad que requiere cita previa).

Al margen de ‘Fuego y Vino’, la entidad ha confeccionado un completo y ambicioso proyecto enoturístico. / L. V.

La visita ‘Familia’ (también disponible los sábados y domingos a las 10:30 horas) incluye en el último tramo del recorrido actividades para los más pequeños (que podrán colorear la etiqueta de un vino que la familia se llevará de regalo al termino de la visita) mientras los adultos disfrutan de una cata de vinos. Por su parte, la visita ‘Natura’ (disponible todos los sábados a las 10:30 horas) añade una recomendación de las mejores rutas y sendas que rodean La Font de la Figuera para contemplar los paisajes de viñedos del Valle de Alforins y un almuerzo con platos típicos de la gastronomía de la comarca. Para finalizar, Bodega La Viña propone la visita ‘A tu manera’ en la que se puede disponer de la sala de reuniones para realizar masterclass, ponencias o presentaciones: y donde la bodega se encarga de preparar un brunch y una visita a la bodega con una cata final.

Bodega la Viña-Anecoop se encuentra en el municipio de La Font de la Figuera y abre sus puertas para realizar visitas guiadas y disfrutar de sus actividades todos los fines de semana, aunque se admiten grupos en días laborables en función de la disponibilidad de la bodega. Para formalizar la reserva de cualquiera de las opciones de visita que propone la entidad es imprescindible formalizar la reserva previa a través de la web o enviando un whatsapp al número 617 815 101.