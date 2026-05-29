Bodegas Hispano+Suizas: un plan entre viñedos con los vinos y cavas más premiados de España

En menos de dos décadas la valenciana Bodegas Hispano+Suizas se ha convertido en una de las firmas vitivinícolas más prestigiosas de toda España. Sus vinos y cavas copan las primeras posiciones en las guías más prestigiosas de España y algunas de sus referencias están consideradas como las mejores en sus categorías, como son los casos del vino rosado Impromptu o los cavas Tantum Ergo Pinot Noir y Tantum Ergo Exclusive. La bodega que dirigen Pablo Ossorio y Rafael Navarro es una apuesta segura para disfrutar de una colección de vinos y cavas que rozan la excelencia, pero también para disfrutar de una escapada llena de glamour y exclusividad alrededor de la Finca Casa La Borracha, donde se ubica una bodega construida sobre una antigua casa solariega con más de un siglo de historia.

Todas las experiencias que propone Hispano+Suizas giran alrededor de esta casa solariega, ubicada en el centro de la finca y donde se alza el exclusivo hotel-boutique. Ossorio y Navarro plantean experiencias de una jornada, con una visita en la que se conocerá la filosofía de trabajo en el viñedo (con parcelas de la variedad autóctona Bobal de más de ochenta años de antigüedad), los singulares métodos de vinificación empleados y el parque de barricas donde se terminan de perfilar sus grandes etiquetas. Esta ‘Experiencia Enológica’, con una duración aproximada de hora y media, concluye con una cata de los exclusivos vinos y cavas de la bodega acompañados de aperitivos locales artesanos y los visitantes son obsequiados con una botella de vino. La visita permite descubrir algunos de los secretos que hacen que los vinos y cavas de Hispano+Suizas sean tan reconocibles por su calidad. Conforme llega la vendimia, todas las uvas se recogen a mano y se congelan antes del estrujado. Todos los mostos fermentan en barricas a temperatura controlada, lo que posteriormente incide en una mayor complejidad aromática y volumen en boca. Cuidadas crianzas y reposo en botella terminan por perfilar unos vinos llenos de glamour.

Pero el concepto de enoturismo para los responsables de Hispano+Suizas va mucho más allá de la convencional visita. La casa solariega donde se asienta la bodega cuenta con una zona perfectamente rehabilitada en la que se incluyen cinco habitaciones dobles perfectamente equipadas, todas con baño independiente y con todos los detalles que hacen de la estancia en Hispano+Suizas una experiencia de primer orden. En la actualidad la compañía plantea diferentes packs para disfrutar de una estancia con todo lujo de detalles. Las propuestas incluyen la estancia en el exclusivo hotel-boutique con la posibilidad de disfrutar de una armonía gastronómica entre los mejores vinos de la bodega y una selección de platos para acompañar con solvencia los vinos catados.

Al margen de los packs que la bodega ofrece de manera habitual, durante el año organizan diferentes actividades, de entre las que destacan ‘La Fiesta Blanca’, un evento que se celebra a finales de agosto y que congrega a centenares de personas para disfrutar de los vinos de la bodega y la mejor gastronomía en un ambiente festivo; y las ‘Jornadas de Puertas Abiertas’, que habitualmente se celebran durante la primera quincena del mes de diciembre y donde se ofrecen visitas guiadas realizadas por los propietarios y el equipo técnico de la bodega y donde se narran algunos de los mejores secretos mejor guardados de la bodega tanto en lo que se refiere a la crianza de sus vinos tranquilos como al proceso de elaboración de sus excelentes cavas, al más puro estilo de los champagnes franceses y avalados cada campaña por la crítica nacional, que los considera entre los mejores de España.

Experiencias enoturísticas en Hispano+Suizas. / H. S.

Las opciones de enoturismo de Bodegas Hispano+Suizas están disponibles durante todo el año y se pueden disfrutar a partir de 45 euros. Para formalizar las reservas (en algunos casos requieren un mínimo de personas para poder disfrutar de la experiencia) es imprescindible acceder a su web, donde se ofrece toda la información necesaria para cerrar las fechas deseadas y disfrutar de la estancia en una de las bodegas más elegantes y glamurosas de toda España.