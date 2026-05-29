Casa Los Frailes: la visita que te descubre la bodega más antigua de la Comunitat Valenciana

Para conocer el origen de Casa Los Frailes habría que remontarse doscientos cuarenta años atrás, cuando en 1771 la familia Velázquez tomó en propiedad un pago vitivinícola del mismo nombre que, hasta entonces, había pertenecido a la orden de los Jesuitas, quienes ya elaboraban vino utilizando los lagares y tinajas que aún hoy se emplean para todo el proceso de vinificación. Miguel Velázquez es en la actualidad la cara visible de uno de los proyectos vinícolas más puros e interesantes de Terres dels Alforins. Con él, la finca sufrió una profunda reestructuración hasta conseguir que toda la finca se cultivase bajo pautas ecológicas, trabajando por separado cada pequeña parcela en función del tipo de suelo.

Más de 250 años después de que los Velázquez se hiciesen con la finca, la bodega continua trabajando para preservar el legado que han ido dejando durante trece generaciones, apostando por un modelo de gestión en el que el conocimiento del terruño, las prácticas tradicionales y el cuidado del entorno son pilares fundamentales, si bien no ha sido hasta hace un par de décadas cuando la actual generación de la familia ha redoblado sus esfuerzos para poner en valor las viejas estancias de la casa, con sus tinajas soterradas en la bodega fonda o los viejos lagares de argamasa calcarea del siglo XVII (antiguo hormigón). Ahora, todas las instalaciones de la finca son perfectamente visitables y, juntas, configuran un recorrido que revisa de manera amena y didáctica el pasado, presente y futuro del mundo del vino valenciano; a la vez que pone el acento en el compromiso de los Velázquez con el medio ambiente, con una firme apuesta por los vinos ecológicos (todos sus viñedos están certificados en agricultura ecológica desde 2002) y la mínima intervención en todo el proceso, respetando las particularidades del entorno e incidiendo en la singularidad de sus suelos para dotar a sus vinos de personalidad propia.

Durante la visita guiada, que tiene una duración aproximada de dos horas, se puede disfrutar de un paseo por algunas de las parcelas de viñedo que rodean la casa, donde se explica con detalle el funcionamiento de la vid y el carácter del terruño de Terres dels Alforins. Cabe destacar que la finca que compone el pago Los Frailes cuenta con una extensión de 162 hectáreas, de las que 130 son viñedos y el resto bosque mediterráneo y otros cultivos propios de la zona como almendros y olivos. Durante el paseo, los responsables de la firma vinícola detallan algunos aspectos fundamentales para entender a pie de viña los beneficios del cultivo bajo pautas ecológicas, descubriendo la vuelta a sus raíces con la conversión del viñedo en agricultura biodinámica y la aplicación de su lema “todo lo que nace de la tierra vuelve a la tierra”.

Tras el recorrido por el campo, la siguiente parada se encuentra en los antiguos lagares de hormigón (todavía hoy en uso) y la bodega fonda que alberga decenas de tinajas de barro rehabilitadas minuciosamente y cuyo origen se remonta al siglo XVI. Tras esa inmersión en el origen del vino, la ruta se detiene en la nueva bodega de vinificación, donde se comienzan a perfilar sus mejores vinos y donde los técnicos desvelan algunos de los procesos implementados para lograr que sus vinos mantengan la esencia de la tierra donde nacen.

El punto final de la visita a Casa Los Frailes tiene lugar en la sala de catas de la bodega, un recinto amplio y funcional, perfectamente equipado para disfrutar de una cata con algunos de los vinos más reconocidos de la compañía mientras se contemplan algunos de los más bellos paisajes de la zona en un mirador con unas vistas extraordinarias de toda la finca.

La visita a la bodega en funcionamiento más antigua de la Comunitat Valenciana tiene un precio por persona de quince euros y se puede realizar sábados, domingos y festivos a las 11:30 horas (aunque se pueden concertar visita entre semana según disponibilidad). Se pueden concertar visitas llamando al teléfono 962 222 220, escribiendo un correo electrónico a enoturismo@bodegaslosfrailes.com o en la plataforma de reservas.