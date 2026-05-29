Celler del Roure: una excursión que te sumerge en lo esencial del vino

Celler del Roure nace allí donde los íberos ya elaboraban vino hace más de dos mil años, a los pies de la bastida de Les Alcusses, en Moixent, un yacimiento que descubre diferentes estancias de un poblado que tiene en el Guerrer de Moixent, una pequeña figura de bronce que reproduce a un jinete-guerrero montado a caballo, a su principal emblema. La bodega fue reactivada por Pablo Calatayud hace más de dos décadas con el objetivo de recuperar lo esencial del vino, trabajando sus viñedos de manera sostenible, recuperando variedades de uva autóctonas que estaban cerca de la desaparición y apostando por un modelo que contribuyese a poner en valor un paisaje de vinos único en la Comunitat Valenciana. Algunos de sus vinos, especialmente Maduresa, forman parte de los mejores capítulos en la historia del vino valenciano, contribuyendo de manera directa al despegue de la DO Valencia como denominación de origen de prestigio.

Pero la filosofía de Celler del Roure va más allá de la elaboración de vinos. El enoturismo tiene un peso fundamental en el desarrollo del proyecto, porque cada visita se convierte en un nuevo embajador de la causa y pone en valor un patrimonio paisajístico que trasciende el mundo del vino para convertirse en garante de una manera de entender la vida. La visita a Celler del Roure supone una inmersión a la pureza de sus vinos y a los paisajes que definen todo un territorio. Pasear por la finca compartiendo el camino con gallinas, burros y gallos, adentrarse en la Bodega Fonda, una joya original del siglo XVII donde reposan sus vinos ‘antiguos’, contemplar sus tinajas soterradas y poder degustar en un entorno privilegiado algunos de los mejores vinos de la Comunitat Valenciana son los principales encantos de una visita que nos impregna de toda la esencia de un territorio en el que el vino se convierte en una forma de entender la vida.

Durante todo el año Celler del Roure propone visitas guiadas los fines de semana y festivos. Durante el recorrido se muestran las parcelas de viñedo que rodean la bodega y, ya en las instalaciones, se recorre todo el proceso de elaboración, desde la zona de recepción de la uva hasta la fase final. La jornada incluye también la visita a la Bodega Fonda, un pasadizo subterráneo a partir del cual se alzó la actual bodega y del que se han restaurado decenas de tinajas de barro soterradas en las que actualmente descansan algunos de sus mejores vinos antes de ver la luz.

Más allá de las visitas que realizan todos los fines de semana, Celler del Roure celebra eventos puntuales para poner en valor no solo su proyecto vitivinícola, sino también toda la cultura y gastronomía de la zona. Una de esas citas llega cada año con el inicio de la vendimia para celebrar la llegada de una nueva cosecha. Se trata de ‘Les Alcusses most fest’, una jornada que tiene lugar habitualmente durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, y que aúna música en directo, gastronomía de proximidad, concursos, actividades y catas de vinos en los rincones más singulares de la bodega.

Las parcelas de viñedo que rodean la bodega. / C. R.

La visita a Celler del Roure tiene un precio de 15 euros y se organiza en tres turnos en horario matinal los sábados, domingos y festivos, con una duración aproximada de dos horas. La experiencia finaliza con una cata de tres de sus vinos (Cullerot, Safrà y Les Alcusses) e incluye como regalo una copa serigrafiada. Para poder confirmar la visita o participar en algunas de las actividades que programan durante todo el año es imprescindible formalizar la reserva en su web, a través del e-mail info@cellerdelroure.es o llamando al número de teléfono 962 295 020.