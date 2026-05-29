Dominio de la Vega: una escapada al origen del cava

Rodeada de pinos y viñedos, la rojiza fachada de la Casa del Conde llama la atención desde la antigua N-III, a medio camino entre Requena y la pedanía de San Antonio. Sus muros guardan una tradición vitivinícola que se remonta al siglo XVII, cuando el conde Ferrer de Plegamans ordenó construir una casa solariega donde disfrutar de la quietud de un entorno de naturaleza en un enclave estratégico a medio camino entre Castilla y el Mediterráneo. Además de las diferentes estancias, la casa solariega incluía espacios adaptados para la elaboración de vino, es decir, una bodega. Durante muchos años del siglo XX estuvo carente de actividad, hasta que hace más de dos décadas se ha convertido en el hogar de la bodega Dominio de la Vega.

Las familias expósito, Pardo y Faubel buscaban unas instalaciones que les permitiesen elaborar vinos y cavas, para lo que aprovecharon los antiguos trullos y depósitos subterráneos del edificio para transformarlos en las cavas donde actualmente descansan sus espumosos mas expresivos. Con el paso de los años, la bodega se ha ido adaptando para configurar una oferta enoturística que permite una inmersión total en el mundo de los vinos y cavas de calidad con experiencias que van mucho más allá de las ‘clásicas’ visitas guiadas.

A partir de estos mimbres y aprovechando los mágicos rincones de la Casa del Conde, Dominio de la Vega propone en la actualidad tres experiencias enoturísticas alrededor de la casa solariega y la vieja bodega. La visita ‘DV en Privado’ está pensada para un único grupo, por lo que requiere un mínimo de 8 personas para poder reservarla. Se trata de una actividad con una duración de dos horas que puede reservarse cualquier día del año de lunes a viernes (excepto festivos). La experiencia incluye una visita por las cavas y la bodega y la cata de tres cavas de guarda superior y dos vinos acompañados por tres aperitivos.

En la visita ‘DV Origen Reserva Especial’ los participantes tienen la posibilidad de catar los vinos en diferentes puntos del recorrido. La bienvenida tiene lugar con un aperitivo y una copa de vino blanco. Posteriormente, en la sala de barricas se cata el ya mencionado buque insignia de la bodega, Finca La Beata (algo que se ofrece en muy pocas bodegas de todo el mundo) junto a otro aperitivo, y en la cava junto a las grandes rimas de más de 20.000 botellas de Dominio de la Vega, se completa la cata con un cava de guarda ecológico y un cava de guarda superior. Este formato de visita incluye el obsequio del cava que mejor representa a la bodega, el Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, un cava con 60 meses de crianza en botella.

Casa del Conde. / D. V.

La tercera de las experiencias que se ofrecen actualmente en la Casa del Conde es la visita ‘DV Experience’, una inmersión total a la cultura del vino y el cava con una visita guiada por todas las instalaciones de las cavas y la antigua bodega, una cata con los mejores vinos y cavas de la bodega maridados con selectos aperitivos con productos de la zona y una comida en el salón privado de bodega con un menú completo compuesto por entrantes y plato principal de cocina de vanguardia. Este modelo de visita está disponible para grupos de un mínimo de quince personas, por lo que resulta ideal para disfrutar en familia, con amigos, o incluso entre compañeros de trabajo.

Para poder disfrutar de cualquiera de las experiencias que plantea, desde solo 28 euros por persona, Dominio de la Vega ofrece en su página web información detallada de cada una de ellas y una plataforma para poder formalizar las reservas. También se puede obtener más información llamando por teléfono al 962 320 570.