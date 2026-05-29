LoAlto: en busca del paisaje habitado

En lo alto de un cerro, en un enclave privilegiado al sur de la comarca Requena-Utiel entre las pedanías de Casas de Prada y Las Monjas, y a algo más de 750 metros sobre el nivel del mar, se ubica un caserío con más de doscientos años de historia cuya finca (con unas 150 hectáreas, de las que casi la mitad se dedican al cultivo de la vid en decenas de parcelas diseminadas por toda su extensión) está considerada por los lugareños de la zona como una de las de mayor valor por su tipología de suelos y la orientación de sus parcelas, en las que las variedades autóctonas de este territorio del interior valenciano ofrecen su mejor versión.

LoAlto fue un pequeño caserío en el que habitaban las familias que se ocupaban de las labores del campo. En el propio caserío se construyó una bodega para elaborar vinos a mediados de la década de los años setenta, y a lo largo de las últimas décadas ha pasado por las manos de varios propietarios cada uno con una manera de entender el mundo del vino, hasta que en 2017 el grupo vinícola Schenk decidió adquirirla para reforzar su presencia en España, donde ya cuenta con Bodegas Murviedro. Es un caserío que data de finales del siglo XVIII, aunque muchos de los pinos y monte bajo que rodean la construcción ya estaban allí mucho antes.

Alrededor de este singular espacio se ha diseñado un muy interesante proyecto enoturístico, con propuestas que invitan a descubrir un paisaje habitado y completar una experiencia única en un enclave privilegiado. Los fines de semana la bodega permite visitas guiadas (adaptándose al horario de los visitantes) en dos formatos diferentes: Visita Viñedo y Visita Excepcional. La primera comienza en lo alto de la finca, desde donde se contempla el maravilloso paisaje que rodea la propiedad. Tras un paseo por el viñedo para conocer en primera persona las variedades autóctonas de la zona, se muestra todo el proceso de elaboración, incidiendo en la apuesta por la elaboración de vinos de paraje de características únicas. La visita finaliza con una cata de los tres vinos de parcela (Tardana, Garnacha, y Bobal) que ayudan a comprender como es posible degustar un terruño a través de una copa de vino. Esta visita guiada por LoAlto tiene una duración aproximada de 75 minutos y permite la asistencia a menores de edad, a los que se les sirve mosto en lugar de vino. Por su parte, la Visita Excepcional incluye la visita al viñedo e instalaciones de elaboración una degustación de tres vinos de parcela y dos vinos de paraje acompañados de varios aperitivos. La actividad tiene una duración de 90 minuto, no admite a menores de edad y requiere reserva con una antelación mínima de 48 horas.

Además de las visitas guiadas a la bodega, los viñedos y la casa solariega, LoAlto dispone de una vivienda con cinco habitaciones dobles completamente equipadas con sus respectivos baños. Se trata de una casa decorada con todo lujo de detalles y equipada para poder disfrutar de una escapada con encanto en plena naturaleza. De este modo, la bodega también plantea actividades personalizadas para disfrutar de una escapada. La propuesta comprende el uso completo de la casa con sus cinco habitaciones y zonas comunes durante un mínimo de dos noches e incluye una visita guiada que finaliza con la degustación de tres vinos de paraje.

Bodegas LoAlto. / A. M.

Al margen de todas estas propuestas, LoAlto propone eventos especiales en diferentes momentos del año. Hoy mismo está programada la experiencia ‘Aromas del Mediterráneo: espliego y vino’, una actividad sensorial basada en los aromas típicos de nuestros bosques mediterráneos y su incidencia en los vinos de parcela. Más adelante, el 12 de agosto, se ha programado una experiencia sensorial única donde, durante el eclipse total de sol, la luz desaparece y los sentidos se intensifican. El evento incluye la degustación guiada de vinos en un ambiente inmersivo que conectará vino, naturaleza y emoción.

Se puede disfrutar de una de las experiencias enoturísticas que propone LoAlto desde 12 euros. Para poder realizar una visita es imprescindible formalizar la reserva en este link o llamando al teléfono 962 955 998. La bodega ofrece detallada información de su filosofía, sus colecciones de vinos de paraje y de parcela y de sus diferentes propuestas de enoturismo en la página web.