Los mejores planes y escapadas para vivir una experiencia única en plena naturaleza

La primavera es la estación del año en la que la naturaleza brilla en todo su esplendor. El clima, la eclosión vegetal y la cautivadora luz del atardecer brindan postales únicas en el interior de la Comunitat Valenciana, donde el viñedo se mimetiza con el bosque para crear un paisaje de extraordinaria belleza.

Si estás planificando tu próxima escapada no puedes dejar de revisar esta sección, donde te proponemos un buen número de opciones para disfrutar de un día (o varios) en alguna de las bodegas que proyectan experiencias a pie de viña. Sin duda una alternativa para desconectar de la rutina diaria, dejar que el tiempo transcurra con pausa, disfrutar del silencio y, porqué no, brindar con una copa de buen vino en un entorno que te cautivará.

Desde Terres dels Alforins hasta el Alto Palancia, pasando por el Vinalopó, Requena-Utiel o los Serranos, no hay rincón de nuestra tierra que no esconda una masía, una bodega fonda, un lagar, un riu rau, una cueva o una casa solariega donde la vid y el vino hayan dejado huella. La tradición vitivinícola valenciana se resume en una interesantísima colección de bodegas que han sabido adecuar sus instalaciones y su entorno para proponerte experiencias que no podrás olvidar.

El viñedo se mimetiza con el bosque para crear un paisaje de extraordinaria belleza en el interior de la Comunitat Valenciana. / Natxo Martinez

Ahora solo falta que elijas la opción que más te seduzca para diseñar tu próximo plan y comenzar a disfrutar de una copa de vino (o cava) como nunca antes lo habías hecho.

Rodeada de viñedos ecológicos que parecen protegerla, la bodega Chozas Carrascal, levantada sobre una antigua casa solariega del siglo XIX, es el corazón de uno de los proyectos vitivinícolas más interesantes de la Comunitat Valenciana. Su idílico entorno y una propuesta personalizada y diseñada con todo lujo de detalles convierten este peculiar territorio fundado por la familia López-Peidro en una de las mejores opciones para adentrarse en el mundo del vino con una propuesta enoturística que gira alrededor de la historia, la arquitectura y el paisaje.

La bodega donde la familia López-Peidro hace su magia. / C. C.

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Rodeada de pinos y viñedos, la rojiza fachada de la Casa del Conde llama la atención desde la antigua N-III, a medio camino entre Requena y la pedanía de San Antonio. Sus muros guardan una tradición vitivinícola que se remonta al siglo XVII, cuando el conde Ferrer de Plegamans ordenó construir una casa solariega donde disfrutar de la quietud de un entorno de naturaleza en un enclave estratégico a medio camino entre Castilla y el Mediterráneo. Además de las diferentes estancias, la casa solariega incluía espacios adaptados para la elaboración de vino, es decir, una bodega. Durante muchos años del siglo XX estuvo carente de actividad, hasta que hace más de dos décadas se ha convertido en el hogar de la bodega Dominio de la Vega.

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Celler del Roure nace allí donde los íberos ya elaboraban vino hace más de dos mil años, a los pies de la bastida de Les Alcusses, en Moixent, un yacimiento que descubre diferentes estancias de un poblado que tiene en el Guerrer de Moixent, una pequeña figura de bronce que reproduce a un jinete-guerrero montado a caballo, a su principal emblema. La bodega fue reactivada por Pablo Calatayud hace más de dos décadas con el objetivo de recuperar lo esencial del vino, trabajando sus viñedos de manera sostenible, recuperando variedades de uva autóctonas que estaban cerca de la desaparición y apostando por un modelo que contribuyese a poner en valor un paisaje de vinos único en la Comunitat Valenciana. Algunos de sus vinos, especialmente Maduresa, forman parte de los mejores capítulos en la historia del vino valenciano, contribuyendo de manera directa al despegue de la DO Valencia como denominación de origen de prestigio.

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En menos de dos décadas la valenciana Bodegas Hispano+Suizas se ha convertido en una de las firmas vitivinícolas más prestigiosas de toda España. Sus vinos y cavas copan las primeras posiciones en las guías más prestigiosas de España y algunas de sus referencias están consideradas como las mejores en sus categorías, como son los casos del vino rosado Impromptu o los cavas Tantum Ergo Pinot Noir y Tantum Ergo Exclusive. La bodega que dirigen Pablo Ossorio y Rafael Navarro es una apuesta segura para disfrutar de una colección de vinos y cavas que rozan la excelencia, pero también para disfrutar de una escapada llena de glamour y exclusividad alrededor de la Finca Casa La Borracha, donde se ubica una bodega construida sobre una antigua casa solariega con más de un siglo de historia.

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LoAlto fue un pequeño caserío en el que habitaban las familias que se ocupaban de las labores del campo. En el propio caserío se construyó una bodega para elaborar vinos a mediados de la década de los años setenta, y a lo largo de las últimas décadas ha pasado por las manos de varios propietarios cada uno con una manera de entender el mundo del vino, hasta que en 2017 el grupo vinícola Schenk decidió adquirirla para reforzar su presencia en España, donde ya cuenta con Bodegas Murviedro. Es un caserío que data de finales del siglo XVIII, aunque muchos de los pinos y monte bajo que rodean la construcción ya estaban allí mucho antes.

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Para conocer el origen de Casa Los Frailes habría que remontarse doscientos cuarenta años atrás, cuando en 1771 la familia Velázquez tomó en propiedad un pago vitivinícola del mismo nombre que, hasta entonces, había pertenecido a la orden de los Jesuitas, quienes ya elaboraban vino utilizando los lagares y tinajas que aún hoy se emplean para todo el proceso de vinificación. Miguel Velázquez es en la actualidad la cara visible de uno de los proyectos vinícolas más puros e interesantes de Terres dels Alforins. Con él, la finca sufrió una profunda reestructuración hasta conseguir que toda la finca se cultivase bajo pautas ecológicas, trabajando por separado cada pequeña parcela en función del tipo de suelo.

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A punto de alcanzar sus primeros cien años de historia, Bodegas Murviedro (filial española del prestigioso grupo Schenk Family Wine Estates) ha escrito algunas de las páginas más importantes dentro del mundo del vino valenciano. La bodega inicio su andadura en 1927. En el puerto de València se convirtió en uno de los pilares fundamentales del grupo Schenk gracias a su vocación exportadora. A punto de terminar el siglo XX la empresa decidió dar un paso más acercándose al pie de las viñas con una nueva bodega en Requena, donde producen vinos de alta calidad a partir de algunas de las mejores parcelas de la zona. Hace casi una década, coincidiendo con su 90 aniversario, Murviedro consolidó su apuesta por el enoturismo con la inauguración de su ‘Bodega Histórica’ en el barrio de La Villa de Requena.

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Alzada sobre una antigua bodega del siglo XIX, Pago de Tharsys se ubica en el centro de una finca de viñedos ecológicos en el término municipal de Requena. Todas sus dependencias son visitables durante 360 días al año, con propuestas ancladas en el calendario todas las semanas y actividades especiales que buscan acercar la cultura del vino de una manera diferente e innovadora. Desde la ‘Cata a tu Aire’ hasta la ‘Visita premium’, pasando por las visitas personalizadas o experiencia ‘Maestros del Cava’, Pago de Tharsys propone planes para todo tipo de público, incluso para aquellos que quieren alargar su estancia, como la ‘Noche entre viñedos’, opción que incluye el alojamiento en el pequeño hotel rural habilitado sobre un antiguo molino harinero anexo a la bodega. El hotel cuenta con cinco habitaciones independientes con vistas a un pequeño lago rodeado de viñedos y todas las comodidades para disfrutar de una estancia inolvidable.

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Pocas bodegas han sabido adaptarse a la nueva realidad del sector del vino como Arráez, una firma arraigada en el territorio de Terres dels Alforins desde que en 1950 la familia Arráez comenzase a escribir un relato desde el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el entorno. Hoy en día la bodega está dirigida por Toni Arráez Calabuig, tercera generación de esta saga de vinateros valencianos, responsable de la transformación de una bodega que ha completado un interesante porfolio de vinos y cuyo proceso culminó en 2010 con la inauguración de su nueva bodega, alzada en el paraje de Císcar, en el término municipal de La Font de la Figuera. Allí, Toni y su equipo han seguido trabajando en la producción de grandes vinos como Mala Vida, Bala Perdida, Vivir sin Dormir, Vividor o Cava Sutra, además de elaborar vinos como los de la colección ‘Los Arráez’ que ponen en valor variedades de uva autóctonas de la zona o las colecciones El Bunker y Lagares.

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La Casa Don Ángel es un histórico edificio modernista ubicado en el término municipal de Utiel construido a finales del siglo XIX que ha sido testigo de una de las historias de vino más puras y sinceras, protagonizada por la familia Martínez-Roda. Rodeada de viñedos y con unas extraordinarias panorámicas del altiplano de la comarca Requena-Utiel, la casa solariega está colocada en el centro de una finca de viñedos que nutre a Vera de Estenas, una bodega fundada por Francisco Martínez Bermell a principio de la década de los años ochenta. Junto a su esposa, Amparo; y sus hijos Federico, Felipe, Lourdes y Félix una bodega pionera en aspectos como la apuesta por las variedades de uva autóctonas, los tintos de Bobal de largas crianzas o los blancos gastronómicos con paso por barrica de roble.

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Vinya Alforí es una de las bodegas que mejor han sabido interpretar la esencia de Terres dels Alforins, ese triángulo mágico que forman los municipios de La Font de la Figuera, Moixent y Fontanars dels Alforins que está considerado como el territorio más puro en materia vitivinícola. El proyecto se asienta a partir de los viñedo de la finca Can Peller, uno de los enclaves más cautivadores de Fontanars dels Alforins, con 45 hectáreas donde la preservación de la biodiversidad y la regeneración del suelo son la base de una viticultura respetuosa y sostenible.

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Con el enoresort Finca Calderón, Bodegas Raíces Ibéricas culminó hace unos años un proyecto de enoturismo innovador basado en experiencias únicas en la Comunitat Valenciana. La instalaciones se alzan sobre una vieja bodega de 1900 en la pedanía requenense de Calderón, al lado de la bodega de elaboración de esta compañía vitivinícola, responsable de sellos como Pasíón, Fuenteseca, Mariluna o Bercial, marca bajo la que elaboran dos referencias de altas prestaciones que son, en la actualidad, sus buque insignia.

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Nodus es la bodega valenciana que mayor compromiso ha mostrado en torno al enoturismo sostenible. Esta compañía familiar, que cultiva doscientas hectáreas de viñedo en la Finca el Renegado, entre los términos de Caudete de las Fuentes y Venta del Moro, sin duda uno de los parajes más bellos del interior de la provincia de Valencia trabaja desde hace décadas con el objetivo de extraer toda la esencia de un terroir único y trasladarlo a unos vinos que se han posicionado entre los mejor valorados de toda España, todo sin incidir en el entorno, respetando el medio ambiente, complementando prácticas que protegen el medio ambiente y adecuando sus viñedos para certificarlos con el sello de viticultura ecológica.

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Las Mercedes del Cabriel es una bodega situada a 900 metros sobre el nivel del mar, a los pies del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en el límite de la provincia de Valencia. La finca, compuesta por pequeñas parcelas de viejos viñedos de la variedad autóctona Bobal rodeadas de bosque mediterráneo, gira en torno a una casa solariega construida a finales del siglo XIX que mantiene su estructura original, respetando su fachada y adaptando su interior para poder elaborar vinos de alta gama producidos con la mínima intervención para respetar la esencia de unos viñedos que condensan toda la esencia de la uva autóctona de la DO Utiel-Requena.

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Bodega La Viña ha estrenado para esta temporada una nueva experiencia enoturística llamada a convertirse en el principal reclamo enoturístico de la compañía para este año. Se trata de Fuego y Vino, un plan perfecto para disfrutar de algunos de los mejores vinos de la DO Valencia y una selección de delicias gastronómicas cocinadas en ‘La Barrilada’, un sistema de cocción vertical tipo barbacoa que potencia el sabor de las brasas y consigue un resultado meloso y aromático, perfecto para maridar con vino. La Barrilada es el proyecto de un colombiano afincado en Muro de Alcoy. Su recién nacido concepto de barbacoa ya fue premiado a finales del año pasado como Mejor Proyecto Empresarial en los premios de la ‘Mancomunitat de l‘Alcoià i el Comtat’, y esta experiencia en La Viña se postula como uno de los mejores escaparates. La experiencia Vino y Fuego está disponible desde solo 45 euros por persona en horario matinal los sábados y domingos. Tiene una duración aproximada de tres horas y el programa se inicia con una breve explicación sobre el funcionamiento de ‘La Barrilada’, para continuar con una visita guiada por la bodega y la sala de barricas, donde se realizará una cata guiada con tres de los vinos de La Viña: Venta del Puerto N.º 12, Enhebro Blanco y Enhebro Tinto. El punto final de la jornada llegará con una degustación de productos cocinados al fuego con ‘La Barrilada’.

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