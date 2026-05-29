Las Mercedes del Cabriel: una experiencia para descubrir el bobal al límite

Las Mercedes del Cabriel es una bodega situada a 900 metros sobre el nivel del mar, a los pies del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en el límite de la provincia de Valencia. La finca, compuesta por pequeñas parcelas de viejos viñedos de la variedad autóctona Bobal rodeadas de bosque mediterráneo, gira en torno a una casa solariega construida a finales del siglo XIX que mantiene su estructura original, respetando su fachada y adaptando su interior para poder elaborar vinos de alta gama producidos con la mínima intervención para respetar la esencia de unos viñedos que condensan toda la esencia de la uva autóctona de la DO Utiel-Requena.

Dirigida por José León, un apasionado del vino que adquirió la bodega en 1990, Las Mercedes del Cabriel se ha convertido en el principal garante de una uva rebelde y robusta, pero capaz de transformarse en vinos finos y singulares si se interpreta con la sensibilidad que ponen en todo el proceso el propio León y José Hidalgo Togores, el prestigioso enólogo que presta su asesoramiento técnico a la bodega.

La bodega elabora limitadísimas ediciones de tres referencias: el tinto que da nombre a la bodega, un vino fino, elegante y expresivo con un perfecto equilibrio entre el carácter frutal de la Bobal y los matices más maduros que aporta la barrica de roble francés; un exclusivo tinto etiquetado como Esencia en el que Hidalgo juega con los tiempos de crianza y los tipos de barrica para dotar al vino de una personalidad única; y un rosado, también de Bobal, elaborado de manera artesanal para preservar toda la frescura y el carácter frutal de la uva.

Una vez consolidada su colección de vinos, José León ha dado un paso al frente para abrir sus puertas a los amantes del vino y mostrar todos los secretos de una bodega que esconde una historia centenaria que habla de tradición, sostenibilidad y pasión. Así, Las Mercedes del Cabriel abre sus puertas, previa reserva, de lunes a domingo en horario de 10 a 19 horas. La visita incluye una explicación inicial sobre las peculiaridades de las diferentes hectáreas que componen la finca, cultivadas a 900 metros sobre el nivel del mar, una altitud que obliga a la Bobal a trabajar al límite para ofrecer un fruto delicado y expresivo. Tras esta parte los visitantes recorren las instalaciones de la bodega donde reciben todo tipo de información respecto a la metodología de trabajo que se aplica en la elaboración de sus vinos. A continuación se muestra la antigua cava, original del año 1800, donde los frailes de un convento conservaban sus vinos en más de una treintena de ánforas de barro durante años y donde todavía hoy se pueden contemplar algunas de esas enormes tinajas. La visita finaliza con una cata comentada de dos vinos acompañada de un pequeño picoteo de productos gastronómicos de kilómetro 0.

Bodega situada a los pies del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. / M. C.

La visita a Las Mercedes del Cabriel tiene una duración de poco más de 90 minutos y se puede reservar a partir de 15 euros por persona. Para formalizar la experiencia hay que llamar por teléfono al 659 954 310 o al 626 437 962, donde el personal de la bodega ofrece detallada información de la actividad. La bodega ofrece también las salas privadas de la casa solariega para la celebración de eventos y reuniones profesionales.