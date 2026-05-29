Murviedro: la bodega que te conecta con la tradición del vino

A punto de alcanzar sus primeros cien años de historia, Bodegas Murviedro (filial española del prestigioso grupo Schenk Family Wine Estates) ha escrito algunas de las páginas más importantes dentro del mundo del vino valenciano. La bodega inicio su andadura en 1927. En el puerto de València se convirtió en uno de los pilares fundamentales del grupo Schenk gracias a su vocación exportadora. A punto de terminar el siglo XX la empresa decidió dar un paso más acercándose al pie de las viñas con una nueva bodega en Requena, donde producen vinos de alta calidad a partir de algunas de las mejores parcelas de la zona. Hace casi una década, coincidiendo con su 90 aniversario, Murviedro consolidó su apuesta por el enoturismo con la inauguración de su ‘Bodega Histórica’ en el barrio de La Villa de Requena.

Levantada sobre los antiguos obradores de seda del siglo XVII, cuando Requena era uno de los referentes en el mundo de la sedería, la ‘Bodega Histórica’ de Murviedro esconde en su subsuelo un laberinto de cuevas y pasadizos escavados a mano sobre toba caliza que en su día fueron almacén, refugio y bodega, con enormes tinajas de barro que desprenden historia y tradición. Se trata de una propuesta innovadora y singular que plantea una inmersión real en la historia del vino, repasando aquellos procesos y costumbres de nuestros antepasados. Entrar en la bodega histórica de Murviedro supone hacer un viaje al pasado. La rehabilitación de las cuevas se ha hecho respetando al máximo su origen, lo que ha permitido a Murviedro crear un espacio para microvinificaciones como la del emblemático tinto La Casa de la Seda y un espacio de interpretación para descubrir las diferentes características que pueden dar al vino las últimas tecnologías inspiradas en los métodos más tradicionales. El edificio incluye también un pequeño museo en el que se repasa toda la historia de Murviedro desde su llegada a la Comunitat Valenciana hace casi un siglo hasta hoy, y una amplia y funcional sala de catas donde los visitantes tendrán la oportunidad de degustar algunos de los mejores vinos de esta prestigiosa firma vitivinícola.

La bodega histórica de Murviedro abre sus puertas de miércoles a domingo de 10 a 14 horas; y de miércoles a sábados también por las tardes de 16 a 20 horas. Actualmente proponen tres experiencias diferentes. La visita ‘Orígenes’ incluye un recorrido guiado por la bodega histórica. Un recorrido entre cuevas subterráneas centenarias, la huella de la Ruta de la Seda y los orígenes del vino en la zona, donde historia, patrimonio y cultura del vino se unen en un entorno único. Este formato tiene una duración de 45 minutos e incluye una cata de dos vinos. Por su parte, la visita ‘Raíces y Tinajas’ propone una experiencia enológica para descubrir los orígenes del vino en Requena y sus variedades autóctonas. La visita guiada recorre la Bodega Histórica y sus cuevas subterráneas, adentrándose en la historia vitivinícola de la ciudad y en el legado cultural que ha convertido a Requena en una tierra profundamente ligada al vino. Tiene una duración de 60 minutos y concluye con una cata de cinco vinos maridados con una selección de ibéricos.

Por último, la visita ‘Schenk’ está diseñada para los verdaderos amantes del vino e incluye, además del recorrido guiado por la bodega, una degustación de los vinos más emblemáticos del grupo vinícola al que pertenece Murviedro, Schenk, acompañados de referencias internacionales procedentes de países con gran tradición vitivinícola. Una experiencia única para entender el vino a través de una mirada internacional sin perder las raíces de Requena. Esta opción tiene una duración de 90 minutos y se cierra con una cata de los mejores vinos del grupo junto a una tabla de ibéricos.

Interior de las Bodegas Murviedro. / A. M.

Murviedro propone experiencias desde solo doce euros por persona. Para realizar la visita en cualquiera de los tres formatos es imprescindible formalizar una reserva previa en su web, donde se incluye un formulario para formalizar el trámite en apenas un minuto.