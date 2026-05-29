Vera de Estenas: Casa Don Ángel, un lugar para amar el vino

La Casa Don Ángel es un histórico edificio modernista ubicado en el término municipal de Utiel construido a finales del siglo XIX que ha sido testigo de una de las historias de vino más puras y sinceras, protagonizada por la familia Martínez-Roda. Rodeada de viñedos y con unas extraordinarias panorámicas del altiplano de la comarca Requena-Utiel, la casa solariega está colocada en el centro de una finca de viñedos que nutre a Vera de Estenas, una bodega fundada por Francisco Martínez Bermell a principio de la década de los años ochenta. Junto a su esposa, Amparo; y sus hijos Federico, Felipe, Lourdes y Félix una bodega pionera en aspectos como la apuesta por las variedades de uva autóctonas, los tintos de Bobal de largas crianzas o los blancos gastronómicos con paso por barrica de roble.

Después de más de cuarenta años, y gracias al impulso del hijo de Francisco, Félix, y de sus nietos, Yolanda y Eduardo, Vera de Estenas ha configurado un interesantísimo proyecto vinculado al enoturismo que gira entorno al viñedo, la tradición vinícola y la exclusividad, ya que desde 2013 la bodega Vera de Estenas está reconocida como ‘Pago Vinícola’, la mayor distinción del sector, pasando a formar parte de las poco más de veinte bodegas de toda España que cuentan con su propia Denominación de Origen. La visita al Pago Vera de Estenas y la Casa Don Ángel arranca con la recepción de los invitados junto a la casa señorial, frente a un jardín de árboles centenarios, en lo alto de la colina donde se ubica la bodega, con unas vistas inmejorables de viñas, olivos, almendros y en el horizonte, las montañas. El enoturista empieza paulatinamente a sumergirse en el mundo del vino y no tiene más que dejarse llevar durante todo el recorrido.

En la Actualidad Vera de Estenas ofrece planes para todos los públicos. La experiencia ‘Descubre el vino’ se realiza los domingos a las 10 horas y, además de la visita a la bodega y los viñedos, incluye una cata de tres vinos acompañados e embutidos de la zona. Por su parte, ‘Sabores de la Tierra’, disponible todos los días a las 12 horas, añade a la visita y la cata un recorrido por los subterráneos de la bodega y una cata exclusiva directamente de la tinaja en la nave de barricas y tinajas. Por último ‘Al Arte del Maridaje’, también disponible a diario a partir de las 12 horas, añade a la anterior un maridaje con jamón ibérico, embutidos locales y quesos artesanos. Cabe destacar que las tres opciones de visita incluyen la posibilidad de añadir una experiencia para menores de edad, que podrán catar mostos mientras los adultos disfrutan con los vinos de la bodega.

Más allá de las visitas guiadas a la bodega, Vera de Estenas ha diseñado un buen número de experiencias que giran entorno a su hotel rural, integrado en la antigua casa solariega y que dispone de nueve habitaciones dobles (cada una bautizada con el nombre de una de las variedades de uva que cultivan en el pago) que se reparten por el edificio histórico que conforma la bodega. Su rehabilitación se ha llevado a cabo respetando al máximo la arquitectura original y eso hace que no haya dos habitaciones idénticas y que cada una tenga su especial personalidad, con puertas de mobila, suelos hidráulicos, cerámica de Manises, forja… La decoración está inspirada en la viticultura y la enología. Lamparas de techo conformadas con duelas de barricas antiguas, cuadros de artistas locales que plasman nuestros paisajes u obras realizadas con tapones de corcho buscan propiciar una sensación de confort y bienestar en perfecta armonía con el edificio, su entorno natural y la bodega.

Más allá de las visitas guiadas a la bodega, Vera de Estenas ha diseñado un buen número de experiencias que giran entorno a su hotel rural. / V. E.

Entre las experiencias que proponen destaca el pack ‘Noche de hotel, visita, cata y cena para dos’, un paquete disponible durante todos los días del año que incluye visita guiada a los viñedos y la bodega, cata degustación de cuatro de los vinos de Vera de Estenas con embutidos y quesos, desayuno para dos personas, comida o cena a elegir y, por encima de todo, la experiencia de despertarse en una cómoda y acogedora habitación y contemplar el paisaje del viñedo a a través de la ventana

Las experiencias de Vera de Estenas están disponibles desde solo 15 euros, precio de la visita ‘Descubre el Vino’. Para poder descubrir la bodega modernista de 1876, alojarse en su acogedor hotel y disfrutar de todas las actividades que propone Vera de Estenas durante el año es imprescindible formalizar previamente la reserva a través de su página web o llamando al teléfono 633 958 670, donde además nos ampliarán toda la información necesaria para iniciar una experiencia que nos introduce en el lado del vino más tradicional y familiar.