Vinya Alforí: un viaje al corazón de Terres dels Aforins

Vinya Alforí es una de las bodegas que mejor han sabido interpretar la esencia de Terres dels Alforins, ese triángulo mágico que forman los municipios de La Font de la Figuera, Moixent y Fontanars dels Alforins que está considerado como el territorio más puro en materia vitivinícola. El proyecto se asienta a partir de los viñedo de la finca Can Peller, uno de los enclaves más cautivadores de Fontanars dels Alforins, con 45 hectáreas donde la preservación de la biodiversidad y la regeneración del suelo son la base de una viticultura respetuosa y sostenible.

Vicente Francés Mora tuvo muy claro desde el principio qué proyecto quería desarrollar en El Peller cuando la adquirió a finales de la década de los ochenta. El Peller es uno de esos enclaves que mantienen el encanto de una tradición vitivinícola que se remonta a la época de los Iberos. En la bodega subterránea que se ubica en el centro de la finca se venía elaborando vino desde hacía más de 250 años, y Francés buscaba condensar esa esencia para trasladarla en sus vinos.

Cada una de sus referencias son la expresión auténtica de su entorno y del clima mediterráneo que caracteriza la región. Los tintos de la bodega se destacan por su elegancia y profundidad, mientras que los blancos ofrecen una frescura y complejidad aromática que deleitan a quien los prueba. Esta diversidad de matices y sabores son el resultado de un proceso de elaboración que combina métodos tradicionales con técnicas contemporáneas, respetando siempre la tierra y sus recursos. La bodega se enfoca en el cultivo responsable y sostenible, asegurando que cada botella no solo sea una experiencia de sabor, sino también un homenaje a la tierra y al entorno natural que la rodea. Esta apuesta por la sostenibilidad, que equilibra tradición y respeto medioambiental, permite que cada copa cuente una historia de dedicación y de conexión con el territorio.

Tras una minuciosa rehabilitación de la antigua casa solariega y la bodega de la Finca El Peller, Vinya Alforí estrenó el pasado año un proyecto de enoturismo basado en experiencias que nos llevan a realizar un viaje hasta el corazón de Terres dels Alforins. La propuesta de la bodega en lo referente al enoturismo no se resume en una cata convencional. Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los viñedos, con algunas parcelas de Monastrell con más de 80 años de antigüedad, sentir la tierra y el ambiente que nutre cada uva, y degustar sus vinos directamente en el entorno que los vio nacer. Este enfoque invita a una conexión profunda con la naturaleza y permite comprender el vínculo entre la tierra y el vino. Las catas inmersivas que se plantean en la experiencia son la ocasión perfecta para disfrutar de una jornada entre viñedos, rodeados del encanto de Fontanars dels Alforins, descubriendo el vino de una manera que va más allá del simple paladar. La bodega se ubica en el centro de la finca, si bien hasta finales del siglo XIX se elaboró vino en el ‘Cubet de Cal Peller’, un espacio situado a apenas cien metros al oeste de la bodega actual. Esta tipología de bodegas subterráneas con tinajas de barro o ‘Cellers Vells’ era habitual en la mayoría de heredades dels Alforins, siguiendo la tradición de la cultura ibérica y romana. Posteriormente en el año 1948 se empieza a construir el edificio donde se sitúa la bodega actual. La finalización de la obra sería en 1950, con la elaboración de la primera cosecha el mismo año, y siguiendo con actividad ininterrumpida hasta los años ochenta. Ya en 2015 se decide retomar la actividad de la bodega, con el objetivo de producir vinos de calidad y embotellados a partir de una cuidadosa viticultura.

Bodega Vinya Alforí. / V. A.

Si tienes interés de mantenerte al tanto de esta singular propuesta enoturística puedes hacerlo a través de sus redes sociales y en su sitio web, donde podrás conocer más sobre esta experiencia enoturística incomparable. Actualmente en la bodega se propone un formato de visita disponible todos los sábados por la mañana a las 11 horas a partir de 20 euros que incluye, tras la visita al viñedo y las instalaciones, una cata hedonista armonizada con productos gastronómicos locales; si bien existe la opción de realizar visitas personalizadas contactando con la bodega enviando un correo electrónico a reservas@vinyaalfori.es.