El Mediterráneo cabe en seis botellas: tres tintos para viajar de Jumilla al Penedès

El hilo conductor de esta nueva selección es el carácter mediterráneo, entendido no como un estilo único, sino como una suma de paisajes, variedades y maneras de elaborar. De la monastrell de altura al vino de finca con influencia marina, pasando por un tinto ecológico del Penedès, Casa Gourmet propone una lectura diversa y accesible del viñedo mediterráneo.

La selección, valorada en 80 euros, está disponible por 49 €, lo que supone un ahorro directo de 31 € y un 39 % de descuento. La propuesta incluye Casa de la Ermita Crianza 2022, de la DO Jumilla; Terrer d’Aubert 2020, de la DO Tarragona, y Negre Finca Renardes 2022, de la DO Penedès.

Jumilla: la profundidad de la monastrell en altura

El recorrido comienza en Jumilla con Casa de la Ermita Crianza 2022, un tinto en el que la monastrell actúa como eje principal, acompañada por syrah y cabernet sauvignon. La bodega se encuentra en el Parque Regional Protegido de El Carche, a 700 metros de altitud, un enclave que ha contribuido a definir el perfil de sus vinos.

Casa de la Ermita fue una de las bodegas que impulsó la modernización de la DO Jumilla y ayudó a situar la monastrell entre las grandes variedades del viñedo español. Fundada por la familia García en 1999, fue además la primera bodega de Jumilla en contar con reconocimiento legal por su agricultura biológica.

Casa de la ermita. / ED

En copa, este crianza muestra color rojo cereza de intensidad alta. En boca combina entrada dulce, buena frescura, cuerpo, fruta negra y un tanino abundante. Es un vino pensado para acompañar pimientos y berenjenas asadas, arroz con conejo y carnes a la brasa.

Tarragona: mineralidad junto al Mediterráneo

La segunda parada es Terrer d’Aubert 2020, elaborado por Vinyes del Terrer en Vila-seca, Tarragona, a apenas dos kilómetros del mar Mediterráneo. El vino nace de siete hectáreas de viñedo de garnacha y cabernet sauvignon plantadas sobre suelos de lumaquela, una piedra calcárea con fósiles marinos que aporta al vino un marcado carácter mineral y salino.

Terrer d'Aubert 2020. / ED

Este tinto mediterráneo destaca por su elegancia, complejidad y persistencia. En su perfil aparecen fruta roja y negra, fondo mineral, notas salinas, tanino fino y buena acidez. Es una interpretación muy ligada al paisaje: un vino de finca donde el suelo y la proximidad del mar definen buena parte de su identidad.

Sala de catas de Terra d'Aubert. / ED

Vinyes del Terrer es un proyecto familiar de la familia Morell Caminal, con una viticultura natural, respetuosa con el ecosistema y certificada por el CCPAE. Su perfil gastronómico lo convierte en un buen aliado de carnes asadas, guisos mediterráneos, arroces de montaña y quesos curados.

Penedès: fruta amable y viticultura ecológica

La selección se completa con Finca Renardes 2022, un tinto ecológico y vegano elaborado por Parató Vinícola en el Penedès. Procede mayoritariamente de tempranillo de viñas viejas, con cabernet sauvignon y un toque de cariñena, y se afina durante unos tres meses en barricas de roble americano y francés.

Finca Renardes 2022. / ED

Es un vino de perfil polivalente, con estructura, pero de paso amable. En nariz aparecen fruta madura, mora, fresa, cereza picota, notas lácticas, tostadas, especias dulces, regaliz y un fondo mineral. En boca ofrece entrada potente y una acidez moderada pero presente.

Parató Vinícola, fundada en 1975 en el Alt Penedès, trabaja únicamente con uvas de sus propios viñedos. Su viticultura es 100 % ecológica y la bodega avanza en medidas de sostenibilidad vinculadas al proyecto Biosphere. El vino ha sido reconocido con la Medalla Gran Oro en Girovi’24, además de otros premios en certámenes anteriores.

Parató Vinícola, en el Penedés. / ED

La selección de junio de Casa Gourmet propone una forma sencilla de comparar tres maneras de entender el tinto mediterráneo: la profundidad de Jumilla, la mineralidad de Tarragona y la fruta amable del Penedès. Tres zonas, tres bodegas y seis botellas pensadas para disfrutar en casa, regalar o descubrir nuevos estilos con una excelente relación calidad-precio.

La caja incluye dos botellas de cada vino y ya está disponible en Casa Gourmet y su app por 49 €, frente a un valor real de 80 €. Una oportunidad para viajar por el Mediterráneo copa a copa, con vinos de bodegas familiares, proyectos con identidad territorial y elaboraciones que miran al viñedo como punto de partida.