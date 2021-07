Calma y mar en Casablanca

Sábado, julio, por la mañana. Sentada cerca del paseo, esta periodista observa el río de gente que disfruta de él: una pareja que corre, un señor con un perrito, una mujer en bici con dos niños, una pareja sentada leyendo.... La playa de Almenara, conocida como Casablanca, es un trajín de vida desde primera hora y eso que, entre las archipopulares playas de Canet d’En Berenguer y Xilxes, este enclave de la costa valenciana no es especialmente conocido. Pero quien lo conoce, eso sí, no conseguirá pasar por alto su aire relajado, sosegado, balsámico. Y es que, efectivamente, Casablanca es un lugar tranquilo, con algunas tiendas de productos playeros, un supermercado, un horno, una inmobiliaria y varios bares y restaurantes donde tomar algo, además de sus populares xiringuitos. Además también se mantiene la sana costumbre de poder comprar tomates, sandias y melones a los agricultores en los numerosos puestecillos que tienen o instalan en la propia Casablanca o en los accesos a la misma por la camino que lleva a las Casas de Queralt. Eso sí, quien no tolere las piedras bajo sus pies que no se olvide los escarpines: bañarse en su mar es como hacerlo en las profundidades del océano, no en una balsa caliente inmóvil.