Vías verdes: Pedaladas para amar el territorio

Un territorio no se conoce hasta que no se recorre a pie o en bicicleta. Y seas un cicloturista experimentado o novel la mejor manera de introducirse en este placer sosegado, para saborear kilómetros y no devorarlos, es recorrer las vías verdes: antiguos trazados de ferrocarril aptos para todos los amantes de la bici, el senderismo y la naturaleza. Y que en muchos casos están adaptados para personas con diversidad funcional. Aunque este último detalle se recomienda comprobarlo antes de planificar una ruta. Para abrir boca, los cicloturistas aventajados o los que quieren iniciarse en esta relajante y sostenible forma de viajar tienen ya disponible los dos volúmenes de la «Guía de las Vías Verdes» editada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y patrocinada por la constructora valenciana Torrescámara y CIA de Obras SA.

En la península Ibérica existen ya «más de 3.128 kilómetros de vías verdes con, con 129 itinerarios y 120 estaciones ferroviarias recuperadas para usos relacionados con la movilidad sostenible y el turismo, así como para el desarrollo de actividades saludables y sostenibles con el medio ambiente» y que han permitido darle una utilidad medioambiental a los «7.600 kilómetros de ferrocarril que quedaron fuera de servicio en España o cuya construcción se inició pero nunca concluyó», señalan los autores de la guía en la introducción. La «Guía de las Vías Verdes» recoge detallada información de las 35 rutas en toda la mitad norte de la península Ibérica y de las 35 que se despliegan al centro, sur y en la franja mediterránea. De estas 70 vías verdes, nueve se encuentran en la Comunitat Valenciana. Entre ellas el trayecto cicloturista de más longitud de toda España, la vía verde de Ojos Negros con los 167,5 kilómetros que comunican la antigua mina de Sierra Menera con Sagunt y el mar Mediterráneo.

Un último apunte antes de repasar los nueve itinerarios valencianos. El mejor método de transporte para acceder a estas vías verdes es el ferrocarril. A través del servicio de Cercanías la combinación es perfecta. Peores opciones ofrecen los trenes de media distancia, en los que el transporte de bicis está muy limitado, no permitido o con horarios imposibles, lo que supone un clara pérdida de las oportunidades turísticas que supondría garantizar un adecuado servicio ferroviario a las estaciones cercanas a estos caminos de hierro reconvertidos en rutas verdes.

Vía verde de Ojos Negros (Teruel-Sagunt)

La vía verde más larga de España garantiza un viaje continuo y asequible para todos los públicos a lo largo de 167,5 kilómetros «desde el valle del Jiloca hasta el Mediterráneo». Es, según la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, «uno de los itinerarios estrella del panorama del turismo en bici en España» que ha quedado totalmente desaprovechado al no poder realizar el trayecto de ida hasta Teruel en tren con las bicicletas para deslizarse en una suave bajada hasta el Mediterráneo. Una oportunidad desaprovechada ya que facilitar los trayectos a los ciclistas en el tren permitiría a la línea sumar viajeros en una combinación de éxito que ningún gestor ferroviario ha tenido en cuenta. La vía verde de Ojos Negros tiene dos proyectos pendientes que aumentarán su valor cuando se ejecuten. De una parte los primeros 24 kilómetros desde la Mina de Ojos Negros y que está previsto que conecte con el camino natural de la comarca del Jiloca y la de Campo de Daroca «hasta enlazar con la comarca de Calatayud y desde allí con la vía verde del ferrocarril Santander-Mediterráneo. Y, en el otro extremo, la conexión entre Albalat dels Tarongers (donde acaba actualmente la vía verde) y Sagunt además de la conexión con la vía Xurra que permitiría ir desde Teruel a València sin bajarse de la bicicleta.

Vía verde del mar (Benicàssim-Orpesa)

«La vía verde del mar recorre la costa agreste y natural que separa Benicàssim y Orpesa a través de un paisaje donde el antiguo tren, en su esfuerzo por avanzar en tan difícil orografía, ha dejado su huella a modo de obras titánicas como profundas trincheras, un largo túnel y puentes metálicos». Los 5,7 kilómetros que recorren la distancia entre ambas ciudades de la Plana Alta es uno de los principales atractivos para la ciudadanía que la abarrota a todas horas para recorrerla a pie, en bicicleta o en silla de ruedas. La ruta puede completarse con otro recorrido de 5,3 kilómetros por el carril bici que rodea Benicàssim.

Vía verde Xurra (València-Puçol)

Los 16,2 kilómetros del antiguo trazado de ferrocarril central de Aragón (de ahí su nombre de «vía Xurra») estuvo activa desde 1901 hasta el año 1985. La Vía Xurra supone un pasillo ciclista privilegiado a las zonas de huerta mejor conservadas de toda l’Horta en los municipios de Alboraia, Meliana o Massamagrell. La «Guía de Vías Verdes» apunta que «el tramo entre Puçol y Sagunt se va a recuperar en paralelo al trazado original desaparecido lo que permitirá la conexión con la vía verde de Ojos Negros, que generará un recorrido continuo desde València hasta Santa Eulalia (Teruel) de más de 200 kilómetros de distancia cruzando dos comunidades autónomas. ¡Sin duda uno de los itinerarios no motorizados de largo recorrido más importantes de toda España!».

Vía verde de la Safor (Gandia-Oliva)

Los 7 kilómetros que separan Gandia de Oliva son «las rectas del azahar», cuyo aroma solo se puede disfrutar al inicio de la primavera. La Vía verde de la Safor es el último vestigio de la extinta línea Carcaixent-Dénia, «la vía estrecha más antigua de toda España que estuvo 90 años en funcionamiento con una marcada vocación agrícola». En 1969 se cerró el tramo Carxaixent-Tavernes. Hasta Gandia se reaprovechó para prolongar la red de Cercanías (en 1972) y el tramo hasta Dénia se mantuvo hasta 1974 «con la esperanza de que su trazado sirviera a la prolongación de las Cercanías hasta Dénia, pero el trayecto nunca se ha llevado a cabo».

Vía verde de Dénia (Dénia-Els Poblets)

«La vía verde de Dénia sobre la antigua línea férrea de Feve Carcaixent-Dénia atraviesa un mar de naranjos en paralelo a la costa», a lo largo de 6 kilómetros al norte de la capital de la Marina a los pies del Montgó. La «Guía de Vías Verdes» sugiere conectar este tramo con el de Oliva-Gandia a través del marjal de Pego-Oliva «que permite realizar una ruta de 50 kilómetros». También sugiere visitar la antigua estación de Dénia rehabilitada que «alberga el Museo del Juguete en homenaje a la tradición juguetera de Dénia».

Vía verde de Alcoi (Alcoi-Ibi)

La antigua aspiración de Alcoi de conseguir una salida al puerto de Alicante auspició la construcción de esta línea que comenzó a gestarse en 1873 pero que la Guerra Civil paralizó por lo que nunca llegó a ponerse en marcha. Los 20 kilómetros construidos han permitido habilitar una vía verde que es «un remanso de paz que atraviesa el bosque mediterráneo en el corazón del parque natural del Carrascar de la Font Roja» y permite espectaculares vistas a la Serra de Mariola.

Vía verde del Maigmó (Agost-Puerto del Maigmó)

Son 22 kilómetros que conectan l’Alt Vinalopó con la Foia d’Alcoi en otro proyecto ferroviario ideado para comunicar a la industrial ciudad de Alcoi que también paralizó la guerra civil. Es una vía de «túneles y viaductos en tierras de alfareros, viñas y tierras baldías».

Vía verde del Xixarra (Las Virtudes (Villena)-Biar)

Los 16 kilómetros que comunican Villena y Biar permiten disfrutar de la Sierra de Salinas, el Maigmó y las Serres de la Foia de Castella» además de poder visitar los castillos del siglo XII. La ruta aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril Villena-Alcoi-Yecla que nunca llegó a la capital de l’Alcoià y que se inauguró en 1884 y perduró hasta 1969. La vía verde del Xixarra permite enlazar con el Camino de Santiago del Sureste.

Vía verde de Torrevieja

Un tramo de apenas 6,7 kilómetros permite adentrarse a ritmo sosegado por el parque natural de las lagunas de la Mata y Torrevieja. Se trata de un «paseo periurbano hacia la playa del Acequión» ejecutada sobre el ferrocarril salinero de la antigua línea Albatera-Torrevieja.