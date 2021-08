Muchas personas están de vacaciones y no se encuentran en Valencia. Sin embargo, para todos aquellos que, o todavía no han cogido sus vacaciones o no disponen de ellas, proponemos una serie de planes que ofrece la ciudad para poder disfrutar del fin de semana.

Gastro Canet Street Food

Hasta el día 15 de agosto Canet podrás disfrutar de 'Gastro Canet', donde empresarios del mundo de la hostelería street food ofrecen un nuevo concepto de cocina en el parking del Paseo Marítimo 9 de Octubre esquina con la calle Josep Ribera.

Demà a les 19.30 s'inaugura Gastro Canet, un espai a l'aire lliure on podrà gaudir tota la família, street food 🌭🍔,... Posted by Ajuntament de Canet d'en Berenguer on Wednesday, July 14, 2021

Exposición gratuita de Trump en el Centre del Carme

El centre del Carme acoge hasta el 12 de septiembre una exposición gratuita sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, del ilustrador Evel Rodríguez llamada 'Agente Naranja'.

Exposición 'El oro de Klimt'

Los amantes del arte que no hayan disfrutado de la exposición multimedia El oro de Klimt, podrán hacerlo hasta el 25 de septiembre en el Ateneo Mercantil.

Exposición de Marte en el Museu de les Ciències

También es interesante visitar el Museu de les Ciències, que ha ampliado su exposición sobre Marte con contenidos de las últimas expediciones realizadas por las agencias espaciales de China, India, Emiratos Árabes, y de la NASA.

Filmoteca d'Estiu 2021

La noche del sábado y domingo a las 22:30 se proyecta en la Filmoteca d'Estiu la película 'Novio a la vista', de Luis García Berlanga.

Visitar el Oceanogràfic o el Bioparc

Algunas de las opciones que están abiertas a las visitas durante todo el año, y que siempre son una buena opción, son el Oceanogràfic y el Bioparc, donde se puede desconectar del ajetreo y del ambiente de la urbe adentrándote en la naturaleza.

Tomar algo en la playa

Finalmente, en la época en la que estamos y con la ola de calor que prevista para estos días, la mejor opción es refrescarse, y qué mejor forma que hacerlo en un chiringuito que se sitúe justo en la playa para disfrutar de la brisa del mar.