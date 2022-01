Paterna, morisca y cosmopolita

Seis kilómetros separan Paterna de València. Quizás, es esa mínima distancia la que maquilla el ADN de la villa, porque Paterna, como Madrid, es una villa. Dicen últimamente que Almodóvar ha aupado a las cuevas al escaparate internacional, pero a estas viviendas de origen morisco y en las que llegó a residir a principios del siglo XX el 40 % de la población, no le hacia falta tal proyección porque su mayor escaparate es que no hay paternero que no se enorgullezca de ellas. Al callejear entre estas viviendas de cal, coves de façana y enclotades, se siente cómo en un tiempo pasado la vida distaba mucho de las comodidades de las que ahora disfrutamos. Lo que no ha cambiado es la percepción de mirar al cielo y ver cómo arropa la torre moruna.

Declarada bien de interés cultural -como las cuevas-, su construcción data de finales del siglo XI y principios del siglo XII y se alzó para defender a la población y como parte del cinturón de defensa que rodeaba a la ciudad de València. Difícil tendría ahora defender a los más de 72.000 censados que ahora tiene la villa . Porque Paterna es mucha Paterna. Acordonado el núcleo urbano por la V-30, la CV-365, la CV-31 y CV-31, decimos los paterneros que es la vía, la huerta, los polígonos y los militares lo que, con cariño, nos asfixia. Más desahogados, en cuanto a crecimiento, andan por la Canyada, Terramelar, Lloma Llarga-Valterna o la Coma. Decimos los paterneros que es la vía, la huerta, los polígonos y los militares lo que, con cariño, nos asfixia Si es cuestión de presumir, en Paterna fanfarroneamos de contar con varios grandes polígonos, industriales y tecnológicos, y de ser la casa del Valencia CF porque en nuestro término municipal se encuentra la Ciudad Deportiva del Valencia CF. Y de mucho más. ¿Sabían que el 5 de septiembre de 1909 Juan Oliver hizo historia al volar en Paterna el primer biplano a motor, que un paternero fue ministro de la vivienda -Vicente Mortes- y otro gano un Óscar -Antonio Ferrandis-? De la Cordà, Fiesta de Interés Turístico Nacional, no les hablo porque ella se presenta sola pero no me quiero olvidar de la cerámica medieval, els socarrats o de los cachaps, un dulce con legado árabe que no encontrarán en ningún otro sitio. Si se acercan a la villa, dejen el coche y paseen. El cóctel entre pasado, presente y futuro les sabrá delicioso y entenderán porque los paterneros, con ‘dolor y gloria’, nos sentimos orgullosos de Paterna.