Las bodas urbanas están de moda. Cada vez más son las parejas que se dejan llevar por los innumerables atractivos que ofrecen las ciudades para la organización de bodas en espacios espectaculares.

En este sentido, València es una ciudad que cuenta con muchas posibilidades para celebrar este tipo de eventos. La capital del Turia dispone de espacios con un marco perfecto para que las parejas disfruten en el día más especial de sus vidas en una de las ciudades más bonitas del mundo.

Uno de ellos es el antiguo Hotel Astoria, situado en pleno centro histórico de la ciudad y reconocido como el primer hotel de lujo en València. Durante más de 50 años, este emblemático edificio fue toda una referencia en la celebración de las bodas más glamurosas de la ciudad. Ahora, la cadena de hoteles Only YOU Hotels ha querido rescatar la tradición de celebrar bodas en ese emblemático edificio. Para ello, han realizado una importante remodelación que ha obtenido como resultado uno de los espacios más elegantes y sofisticados de la ciudad: Only YOU Hotel Valencia.

Bodas 360º

Only YOU Hotel Valencia trabaja cada día para “seguir creando historias” que sitúen al cliente en el centro. Para ello, la cadena hotelera se ha propuesto crear un nuevo concepto de boda 360º, en el que los novios puedan contratar la organización íntegra del evento a la marca para poder centrarse en lo realmente importante: disfrutar del día de su boda.

“Cada boda es un reto. Cada boda es única para nosotros y ponemos toda nuestra creatividad a disposición de las parejas”, afirma Mónica Peris, directora comercial de Only YOU Hotel Valencia.

El edificio reabre sus puertas con una nueva imagen y propuestas innovadoras. Su nueva decoración está inspirada en el mar Mediterráneo. Así pues, los huéspedes pueden apreciar como cada rincón del hotel contiene detalles que le transportan a orillas del mar, con colores que recuerdan a la arena y el agua cristalina. Un diseño contemporáneo, desenfadado y ecléctico con la firma inconfundible del estudio de Lázaro Rosa-Violán. El hotel cuenta con dos amplios espacios para celebrar, uno situado en su lobby y otro en la última planta, con vistas panorámicas a la ciudad de Valencia.

El hall del hotel dispone de una floristería que se encarga de toda la decoración floral de la boda. ‘El Atelier de la Flor’ son los estilistas florales de Only YOU Hotel Valencia y trabajan cada día para mimar todos los detalles del hotel. Además, los novios pueden confeccionar su traje sin salir del hotel. Only YOU Hotel Valencia cuenta en sus instalaciones con los servicios de la marca Tom Black, la sastrería que lleva años confeccionando trajes a medida en la capital y ahora se traslada al hotel, con la apertura de una pequeña boutique.

Otra de las ventajas de celebrar una boda en Only YOU Hotel Valencia es que los novios no tienen que preocuparse por el alojamiento de sus invitados, ya que todos ellos dispondrán de una tarifa especial para hospedarse en el hotel y poder disfrutar de la fiesta sin tener que pensar en volver a casa.

El hotel ofrece también la oportunidad de celebrar una pre-boda o post-boda en sus instalaciones. Muchos novios eligen esta opción para disfrutar de sus invitados el día de antes, porque el día de la boda pasa volando.

De este modo, el equipo de profesionales del hotel empiezan a dar forma a las ideas de los novios, que sólo tendrán que elegir entre las últimas tendencias aquello que más se adapte a su estilo de boda.

Un menú de altura

Uno de los aspectos que más preocupa a los novios durante la organización de una boda es el banquete. En este sentido, Only YOU Hotel Valencia ofrece uno de los mejores servicios de la ciudad.

La cocina de Jose María Climente -reconocida por su exitosa trayectoria- y su equipo está basada en la fusión de la comida más tradicional y genuina de la capital del Turia, con toques modernos y totalmente sorprendentes. “Cada boda es un mundo, y quien se case con nosotros lo recordará toda la vida”, destaca el chef.

El menú se adapta a las peticiones de los clientes, con la posibilidad de ampliar el servicio hasta donde sea necesario. Además, también disponen de diferentes corners temáticos que darán un toque personal al evento.

Feria de Bodas

Los próximos días 19 y 20 de febrero, Only YOU Hotel Valencia abrirá sus puertas a las parejas valencianas que deseen visitar las instalaciones del hotel en primera persona e informarse sobre las opciones con las que este cuenta para organizar bodas.

La Feria de Bodas organizada por Only YOU Hotel Valencia pretende dar a conocer el trabajo de su equipo de profesionales, así como todos los recursos de los que dispone para realizar una organización íntegra de una boda.

Aquellas personas que estén interesadas en participar en esta jornada de puertas abiertas, deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace.