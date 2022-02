El próximo 5 de marzo, el festival Sonido de Valencia Remember Fallas vuelve a la Ciutat de les Arts i les Ciències con el mejor tardeo, acompañado de una espectacular iluminación y efectos especiales nunca antes vistos.

Participarán, como en cada edición, dj’s de las principales salas de la Ruta. Entre los artistas confirmados están: Arturo Roger (A.C.T.V.), Caco (Distrito 10), Coqui Selection (Alquimia, Woody, The Face), Edu Veneno (Espiral), Head Horny’s (Contraseña Records), Javi y Rafa (Los Gemelos de Puzzle), Jesús Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Rockola Xàtiva), Jose Conca (Chocolate), Kike Jaén (NOD), Spinete (KUM Manises), Vicente Ferrer (Bananas y Homenaje a la Ruta), Víctor Pérez (The Face, Topic y Homenaje a la Ruta) y la actuación de Rebeca Moss.

Además, el vestuario para la gran puesta en escena estará a cargo del reconocido diseñador valenciano, Francis Montesinos.

Las entradas ya están a la venta, tanto para la zona general como para la zona VIP. El tardeo remember que estábamos esperando comienza desde las 17:00 hasta cierre. La apertura de puertas será a las 16:00 horas.

Para no perderte ni un segundo del festival, también podrás adquirir tu pulsera de acceso a Sonido Valencia el día anterior en el Dia de la Dona Festival desde el inicio, 16:00 horas, hasta el final del este. De esta manera, se permite acceder de forma directa al recinto. La entrada puede presentarse en formato digital sin necesidad de impresión, pues es un método sostenible y acorde a los tiempos.

Este año se pondrá a disposición del público una zona gastronómica en la que se podrá cenar o picar algo sin dejar de disfrutar de la música. También se montará una boutique con el merchandising oficial del festival y de las principales salas de la Ruta.