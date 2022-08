El pasado mes de julio ha sido el segundo más cálido en la Comunitat Valenciana desde que se obtienen registros, y los valencianos han tenido que enfrentarse a unas altísimas temperaturas en mitad de una crisis de desabastecimiento de hielo. Desde hace unas semanas los supermercados y el sector de la hostelería están asegurando tener problemas de suministro, hasta el punto de que cadenas valencianas de supermercados como Mercadona y Consum han limitado la venta de bolsas de hielo a dos por persona hace tan solo unos días.

Todos los años las fábricas de bolsas de hielo almacenan el producto entre enero y abril, para de esta forma poder cubrir la alta demanda en los meses de verano. El problema viene dado porque estas empresas se han visto obligadas a paralizar su producción durante febrero y marzo por la subida del precio de la luz. Por lo tanto, este parón ha provocado que, tal y como auguran expertos del sector, muy probablemente no haya hielo en el mes de agosto.

Esto puede conllevar a que, no solo te impidan llevarte más de dos bolsas de hielo en el supermercado, si no que acudas y directamente no queden existencias. Por lo tanto, y para asegurarte e que tu bebida y comida se mantenga fresca durante todo el día en la playa, te recomendamos que traigas el hielo de casa. Seguramente no dispongas de las cubiteras suficientes como para mantener la nevera fría, por lo que puedes o bien rellenar una o dos botellas de agua y congelarlas, o llenar bolsas con cierre hermético, que también puedes congelarla después. Ambos trucos caseros funcionarán para mantener fresquito todo lo que decidas llevarte en tu nevera portátil.