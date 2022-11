València es una ciudad maravillosa y cuenta con un gran abanico de actividades para poder realizar durante los 365 días del año. Siempre hay algo interesante para hacer, y aquí te dejamos algunos de los mejores planes para disfrutar este fin de semana en la capital del Túria:

Gran Premio de MotoGP

El Gran Premio Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana 2022 ya ha dado el pistoletazo de salida. Los aficionados a las carreras de motos llevan todo el año esperando este gran momento, que se celebra los días 4, 5 y 6 en el Circuit Ricardo Tormo. Valencia vuelve a acoger la última carrera del Mundial de motociclismo, donde se disputarán los títulos de MotoGP y Moto2. Un plan perfecto para los moteros, que además podrán disfrutar del ambientazo que se respirará en Cheste durante todo el fin de semana, donde miles de personas acudirán a quemar rueda.

El cantor de México en Les Arts

El cantor de México se estrena hoy en el Palau de Les Arts Reina Sofia. A la opereta le pondrá música la orquestra de la Comunitat Valenciana y estará acompañada por el Cor de la Generalitat. La obra obra trata sobre un joven amante del arte de la canción popular, Vicente, que es invitado por un prestigioso empresario artístico para viajar a París. La historia se complica y el protagonista, interpretado por José Luis Solá, debe sustituir al reconocido artista. La conocida actriz Rossy de Palma también aparece en la representación, que contará también con un gran elenco de bailarines.

La edad dichosa. La infancia en la pintura de Sorolla

La Fundación Bancaja siempre cuenta con grandes exposiciones artísticas. Una de ellas, La edad dichosa. La infancia en la pintura de Sorolla, permanece abierta al público desde el pasado 15 de julio. No obstante, si eres amante del arte y todavía no has ido a visitarla, apresúrate porque solo tienes hasta el próximo 13 de noviembre para poder hacerlo. La exposición está centrada en mostrar la representación de la niñez en toda la obra de Sorolla a través de 86 obras que el artista valenciano dedicó a plasmar la infancia.

Ciclo de conciertos de La Pèrgola

El mes pasado volvió el ciclo de conciertos de La Pèrgola, que desde entonces y hasta el próximo 17 de diciembre acogerá conciertos todos los sábados. Las puertas para acceder al evento se abrirán siempre a las 11:30 horas y el concierto acabará a las 14 horas. Para poder asistir las entradas se compran a través de la página web de enterticket.es: su precio es de 5 euros más gastos de gestión. Por su parte, los menores de edad pagarán tan solo tres euros, y los niños que tengan menos de tres años podrán entrar gratis. Este fin de semana actuarán Toundra y Diamond Dancer.

Visita a la Iglesia de San Nicolás de València

Volvemos al arte, a la pintura, pero esta vez se trata de frescos. Si todavía no has visto en directo las maravillosas pinturas que envuelven las paredes de la Iglesia de San Nicolás de València, ya tienes una tarea pendiente para este fin de semana. Esta magnífica obra de arte es popularmente conocida como "la capilla sixtina valenciana", y es que no es para menos. Las pinturas que envuelven los 2.000 metros cuadrados de su cúpula son toda una obra maestra que fue elaborada por los artistas Antonio Palomino y Dionís Vidal en el año 1700.