¿Dispones de unos días para hacer un pequeño viaje en noviembre? ¿Quieres escaparte un fin de semana y no sabes dónde? Parece que no, pero ya hace meses que el verano ha acabado, y puede que unos días para desconectar te vengan de maravilla para retomar con más fuerzas la rutina. Este mes es un momento magnífico para visitar prácticamente cualquier lugar de España, ya que hemos dejado atrás el calor, pero todavía no nos hemos metido de pleno en el frío invierno. Además, los vuelos también son mucho más económicos y, por este motivo, te dejamos una lista con los viajes más baratos que puedes hacer en noviembre según Tripadvisor.

1. Torremolinos En esta localidad de Málaga el precio de los alojamientos en relación al mes pasado ha bajado mucho, exactamente un 36%, pudiendo hospedarte desde 70 euros. 2. Nerja De nuevo un pueblo malagueño. Hospedarse es un 37% más barato que en octubre, y podrás hacerlo desde 71 euros la noche. 3. Fuengirola No hay duda de que los municipios de Málaga se llevan la palma, siendo la provincia más económica para viajar. Podrás visitar Fuengirola desde 74 euros la noche. 4. Chiclana de la Frontera El precio para alojarse en este municipio de Cádiz ha descendido casi un 45% respecto al pasado mes de octubre, y puedes conseguir una habitación desde 78 euros la noche. 5. Benalmádena Otra localidad de Málaga de la lista: Benalmádena. A este bonito destino podrás viajar gastándote solo 86 euros por día. Un pueblo valenciano, entre los tres primeros de España para hacer una escapada o ir de vacaciones 6. Playa de Palma Palma de Mallorca es otro de los destinos preferidos para viajar en verano. Ahora que ya no hace calor, los precios de los alojamientos descienden considerablemente, y ahora puedes hospedarte por 109 euros al día. 7. Ibiza No podía faltar la isla más turística de toda España: Ibiza. Debido a su gran demanda durante la temporada de mayo a octubre, los precios se disparan. No obstante, estos meses caen en picado, y alojarse en un hotel es en noviembre un 31% más barato que en octubre. Podrás conseguir habitación desde 111 euros la noche. 8. Sevilla Otro destino de Andalucía: Sevilla. Pese a que es un poco más caro que el resto de destinos andaluces, visitar esta encantadora ciudad continúa siendo más barato que los meses anteriores, y es que puedes alojarte desde 127 euros. 9. Marbella Y ahora en uno de sus destinos más turísticos de Málaga y del país. Marbella está ligada al lujo, y visitarla en temporada alta puede salirte muy caro. Sin embargo, este mes podrás alojarte por mucho menos, llegando a conseguir una habitación por 151 euros (un 35% más barato que en octubre).