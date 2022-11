València es una ciudad maravillosa y cuenta con un gran abanico de actividades para poder realizar durante los 365 días del año. Siempre hay algo interesante para hacer, y aquí te dejamos algunos de los mejores planes para disfrutar este fin de semana en la capital del Túria:

Vuelta a tu infancia en el Teatro Olympia con «CIRCLASSICA. El sueño de Miliki»

El Teatro Olympia puede conseguir que regreses a tu infancia con "CIRCLASSICA. El sueño de Miliki". Una representación teatral para todos los públicos que relata el sueño de su protagonista Miliki, un niño de siete años, de convertirse en payaso. De repente un día su mundo se llena de magia: divertidos acróbatas, apasionados músicos y peculiares trapecistas. ¡Durante el proceso de alcanzar su propósito le acompañarán Don Pepito y Don José, que también forman parte del mundo fantástico, mientras que Astracán y Tosca harán todo lo que está en sus manos para frustrar su objetivo. Podrás disfrutar del espectáculo el sábado a las 16:30 y a las 19:30 horas, y el domingo a las 12:00 y a las 16:30.

El cantor de México en Les Arts

El cantor de México se estrenó la semana pasada en el Palau de Les Arts Reina Sofia. A la opereta le pone música la orquestra de la Comunitat Valenciana y esté acompañada por el Cor de la Generalitat. La obra obra trata sobre un joven amante del arte de la canción popular, Vicente, que es invitado por un prestigioso empresario artístico para viajar a París. La historia se complica y el protagonista, interpretado por José Luis Solá, debe sustituir al reconocido artista. La conocida actriz Rossy de Palma también aparece en la representación, que contará también con un gran elenco de bailarines. Aprovecha porque este sábado se llevará a cabo la última representación de la obra.

La edad dichosa. La infancia en la pintura de Sorolla

La Fundación Bancaja siempre cuenta con grandes exposiciones artísticas. Una de ellas, La edad dichosa. La infancia en la pintura de Sorolla, permanece abierta al público desde el pasado 15 de julio. No obstante, si eres amante del arte y todavía no has ido a visitarla, apresúrate porque solo tienes hasta este domingo, 13 de noviembre, para poder hacerlo. La exposición está centrada en mostrar la representación de la niñez en toda la obra de Sorolla a través de 86 obras que el artista valenciano dedicó a plasmar la infancia.

Mediterránea Gastrónoma

València se convierte en la capital mundial de la gastronomía del 13 al 15 de noviembre con la celebración de la nueva edición de Mediterránea Gastrónoma, la gran cita anual de la gastronomía, que reunirá a decenas de chefs con estrellas Michelin o soles Repsol. La feria se convierte en un evento imprescindible tanto para los profesionales de la alta cocina y los futuros profesionales del sector, como para los amantes de las artes culinarias. Si eres un aficionado a la gastronomía, no puedes perderte esta cita.

Exposición de Andy Warhol en el Ateneo Mercantil

El Ateneo Mercantil acoge desde el pasado mes de septiembre la exposición de Andy Warhol. Un total de 112 obras del artista, entre las que se encuentran algunas de sus recreaciones más icónicas como la famosa sopa Campbell, el retrato de Marylin Monroe o el de Mao. La obra del artista pop más reproducido e influyente en el arte contemporáneo es, sin duda, en una de las visitas artísticas más interesantes que ofrece actualmente la ciudad de Valencia.

Ciclo de conciertos de La Pèrgola

El mes pasado volvió el ciclo de conciertos de La Pèrgola, que desde entonces y hasta el próximo 17 de diciembre acogerá conciertos todos los sábados. Las puertas para acceder al evento se abrirán siempre a las 11:30 horas y el concierto acabará a las 14 horas. Para poder asistir las entradas se compran a través de la página web de enterticket.es: su precio es de 5 euros más gastos de gestión. Por su parte, los menores de edad pagarán tan solo tres euros, y los niños que tengan menos de tres años podrán entrar gratis. Este fin de semana actuarán Belako, L’hereu Escampa y Bernal.

Visita a la Iglesia de San Nicolás de València

Volvemos al arte, a la pintura, pero esta vez se trata de frescos. Si todavía no has visto en directo las maravillosas pinturas que envuelven las paredes de la Iglesia de San Nicolás de València, ya tienes una tarea pendiente para este fin de semana. Esta magnífica obra de arte es popularmente conocida como "la capilla sixtina valenciana", y es que no es para menos. Las pinturas que envuelven los 2.000 metros cuadrados de su cúpula son toda una obra maestra que fue elaborada por los artistas Antonio Palomino y Dionís Vidal en el año 1700.