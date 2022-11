Valencia cuenta con un gran abanico de actividades para poder realizar durante los 365 días del año. Siempre hay algo interesante para hacer, y aquí te dejamos algunos de los mejores planes para disfrutar este fin de semana.

Fallas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

El próximo 30 de noviembre se cumplen seis años de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este año la jornada se celebrará por todo lo alto después de dos años marcados por la pandemia de la covid. La programación del domingo abarca multitud de actividades como la tradicional Cabalgata del Patrimoni o una mascletá. Consulta todas las actividades que se llevaran a cabo para celebrar para la celebración de las Fallas Patrimonio de la Humanidad

Viaja a "Nunca Jamás" con Peter, el musical

Viaja al País de Nunca Jamás de la mano de Peter, el musical. Puedes regresar a tu infancia por unas horas y disfrutar a tope con los más pequeños de la casa en el Auditorio Marina Sur de València. El musical ha llegado a la capital valenciana después de recorrer seis países, es apto para todos los públicos y estará en València hasta el próximo 27 de noviembre.

Fiesta de la Manzana Esperiega en Vallanca

Vallanca, en el Rincón de Ademuz, acoge este fin de semana la VIII Fiesta de la Manzana Esperiega, una oportunidad de comprar este tipo de manzana originario de la Comunitat Valenciana además de disfrutar de todo tipo de actividades alrededor de la gastronomía y el comercio local de la comarca.

Exposición de Andy Warhol en el Ateneo Mercantil

El Ateneo Mercantil acoge desde el pasado mes de septiembre la exposición de Andy Warhol. Un total de 112 obras del artista, entre las que se encuentran algunas de sus recreaciones más icónicas como la famosa sopa Campbell, el retrato de Marylin Monroe o el de Mao. La obra del artista pop más reproducido e influyente en el arte contemporáneo es, sin duda, en una de las visitas artísticas más interesantes que ofrece actualmente la ciudad de Valencia.

Ciclo de conciertos de La Pèrgola

El pasado mes volvió el ciclo de conciertos de La Pèrgola, que desde entonces y hasta el próximo 17 de diciembre acogerá conciertos todos los sábados. Las puertas para acceder al evento se abrirán siempre a las 11:30 horas y el concierto acabará a las 14 horas. Para poder asistir las entradas se compran a través de la página web de enterticket.es: su precio es de 5 euros más gastos de gestión. Por su parte, los menores de edad pagarán tan solo tres euros, y los niños que tengan menos de tres años podrán entrar gratis. Este fin de semana actuarán Parquesvr, Tesa y Holograma.

Visita a la Iglesia de San Nicolás de València

Volvemos al arte, a la pintura, pero esta vez se trata de frescos. Si todavía no has visto en directo las maravillosas pinturas que envuelven las paredes de la Iglesia de San Nicolás de València, ya tienes una tarea pendiente para este fin de semana. Esta magnífica obra de arte es popularmente conocida como "la capilla sixtina valenciana", y es que no es para menos. Las pinturas que envuelven los 2.000 metros cuadrados de su cúpula son toda una obra maestra que fue elaborada por los artistas Antonio Palomino y Dionís Vidal en el año 1700.