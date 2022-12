Diciembre ha llegado, y con la Navidad a la vuelta de la esquina València ofrece una gran variedad de actividades muy interesantes para hacer. Descubre los mejores planes para disfrutar este fin de semana con tu familia y amigos.

Maratón de València

A València no se le llama ciudad del running sin motivo, y es que este domingo los runners tienen una cita muy importante: el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Esta carrera se ha logrado posicionar como la mejor de toda España, en la que participarán más de 30.000 personas de 124 países diferentes. El itinerario, de 42 kilómetros, recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad del Turia.

Patinaje en la pista de "hielo"

La semana pasada se inauguró la tradicional pista de hielo de la Plaza del Ayuntamiento de València. El criterio ecológico también se ha aplicado a la hora de escoger el material de la pista, y es que, por primera vez la pista no es de hielo, sino de un material sintético, empleado cada vez más en este tipo de pistas.

Encendido de luces navideñas

Este viernes valencia se iluminará de nuevo, dando paso de manera oficial a la Navidad. El encendido de las luces navideñas será mañana, viernes, a las 19:30 en la Plaza del Ayuntamiento.

Vuelve la Feria de Navidad

Mañana mismo vuelve la de atracciones de Navidad, que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 22 de enero de 2023. Se ubicará, tal y como viene haciendo los años anteriores, en el cruce de la calle Ingeniero Manuel Soto con la Avenida de Francia, frente al Edificio del Reloj y los Tinglados del Puerto de València. La feria de atracciones es una visita obligatoria durante las fiestas navideñas, y es que es el plan perfecto para disfrutar ya sea en familia, con amigos, o en pareja.

Exposición de Andy Warhol en el Ateneo Mercantil

El Ateneo Mercantil acoge desde el pasado mes de septiembre la exposición de Andy Warhol. Un total de 112 obras del artista, entre las que se encuentran algunas de sus recreaciones más icónicas como la famosa sopa Campbell, el retrato de Marylin Monroe o el de Mao. La obra del artista pop más reproducido e influyente en el arte contemporáneo es, sin duda, en una de las visitas artísticas más interesantes que ofrece actualmente la ciudad de Valencia.

Ciclo de conciertos de La Pèrgola

El pasado mes volvió el ciclo de conciertos de La Pèrgola, que desde entonces y hasta el próximo 17 de diciembre acogerá conciertos todos los sábados. Las puertas para acceder al evento se abrirán siempre a las 11:30 horas y el concierto acabará a las 14 horas. Para poder asistir las entradas se compran a través de la página web de enterticket.es: su precio es de 5 euros más gastos de gestión. Por su parte, los menores de edad pagarán tan solo tres euros, y los niños que tengan menos de tres años podrán entrar gratis. Este fin de semana actuarán Enzo Leep Live, Ruben Solar y The Basement Soundsystem.

Visita a la Iglesia de San Nicolás de València

Volvemos al arte, a la pintura, pero esta vez se trata de frescos. Si todavía no has visto en directo las maravillosas pinturas que envuelven las paredes de la Iglesia de San Nicolás de València, ya tienes una tarea pendiente para este fin de semana. Esta magnífica obra de arte es popularmente conocida como "la capilla sixtina valenciana", y es que no es para menos. Las pinturas que envuelven los 2.000 metros cuadrados de su cúpula son toda una obra maestra que fue elaborada por los artistas Antonio Palomino y Dionís Vidal en el año 1700.