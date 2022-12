El puente de diciembre ya está aquí. Los aeropuertos de la Comunitat Valenciana están abarrotados, y es que muchos trabajadores se han podido organizar para juntar los festivos y hacer un macropuente. Viajar siempre es un buen plan para estas fechas. No te preocupes si no lo has planificado con antelación, todavía estás a tiempo para reservar una escapada de unos díay visitar otro país.

Los nuevos vuelos que tendrá el Aeropuerto de Valencia hasta enero Vuelos baratos desde Valencia Estos son los cinco destinos más económicos a los que viajar desde Valencia desde el 6 hasta el 11 de diciembre: Dinamarca : Con billetes desde 94 euros, en el país nórdico podrás conocer Copenhague con su decoración navideña y sus mercaditos tradicionales. Pero también hay vuelos a otras ciudades importantes del país como Århus, Aaborg o Billund.

: Con billetes desde 94 euros, en el país nórdico podrás conocer Copenhague con su decoración navideña y sus mercaditos tradicionales. Pero también hay vuelos a otras ciudades importantes del país como Århus, Aaborg o Billund. Italia : Los vuelos al país mediterráneo parten de los 146 euros. Destinos como Milán, Nápoles, Catania, Roma o Bari son algunos de los más económicos para estas fechas.

: Los vuelos al país mediterráneo parten de los 146 euros. Destinos como Milán, Nápoles, Catania, Roma o Bari son algunos de los más económicos para estas fechas. Irlanda : Un pequeño paraíso espera en las islas Británicas. El país tiene dos destinos por menos de 200 euros, Dublín (181 euros) y Cork (198 euros).

: Un pequeño paraíso espera en las islas Británicas. El país tiene dos destinos por menos de 200 euros, Dublín (181 euros) y Cork (198 euros). Jordania : Este país tiene cientos de lugares aún por descubrir. Hay vuelos desde 189 euros a Ammán y a Aqaba.

: Este país tiene cientos de lugares aún por descubrir. Hay vuelos desde 189 euros a Ammán y a Aqaba. Hungría: La capital del país tiene un encanto especial, y más todavía en Navidad. Por 201 euros podrás volar a Budapest desde Valencia este puente. Vuelos baratos desde Alicante Estos son los cinco países a donde viajar este puente desde Alicante: España : Nuestro país esconde lugares maravillosos y siempre es una buena excusa para visitarlos. Los vuelos parten de los 90 euros a destinos como Bilbao, Lanzarote, Santiago de Compostela, Ibiza o Vigo (donde puedes visitar su famosa iluminación navideña).

: Nuestro país esconde lugares maravillosos y siempre es una buena excusa para visitarlos. Los vuelos parten de los 90 euros a destinos como Bilbao, Lanzarote, Santiago de Compostela, Ibiza o Vigo (donde puedes visitar su famosa iluminación navideña). Suecia : Famoso por sus auroras boreales, el país escandinavo tiene vuelos desde 156 euros para Estocolmo y Gotemburgo.

: Famoso por sus auroras boreales, el país escandinavo tiene vuelos desde 156 euros para Estocolmo y Gotemburgo. Bélgica : Por 193 euros puedes visitar la capital europea, y es que hay conexión con Bruselas y Ostende.

: Por 193 euros puedes visitar la capital europea, y es que hay conexión con Bruselas y Ostende. Austria : El país centroeuropeo es un destino muy recomendado para las fiestas navideñas. Hay conexión con su capital, Viena, desde 209 euros.

: El país centroeuropeo es un destino muy recomendado para las fiestas navideñas. Hay conexión con su capital, Viena, desde 209 euros.

Rumanía: Un país por explorar que conserva toda la belleza y autenticidad de sus tradiciones y paisajes naturales. Puedes volar desde 211 euros a Bucarest, Iaşi, Sibiu o Suceava.