Poco a poco se van acercando las fiestas navideñas, unas fechas muy especiales para los más pequeños de la casa (y también para los mayores). Durante las próximas semanas, predominará el ambiente navideño, la diversión y los planes en familia para aprovechar los días festivos.

Encontrar todo ello en València es muy fácil. Un año más, Heron City ofrece en sus instalaciones la mejor oferta de ocio y restauración para vivir la Navidad en familia. Además, como no podía ser de otra forma, el centro de ocio se ha vestido de fiesta para la ocasión.

De este modo, aquellos que se acerquen a Heron City durante los próximos días encontrarán una amplia decoración navideña, photocall, así como eventos gratuitos y solidarios que se completarán con la tradicional visita de Papá Noel y de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Hasta el próximo 18 de diciembre, el centro promueve la campaña solidaria el ‘Juguete Solidario’, un evento organizado en colaboración con la Fundación Altius para que ningún niño se quede sin juguete estas Navidades. Así pues, aquellos que deseen participar pueden traer a Heron City durante el fin de semana algún juguete nuevo o semi-nuevo en buenas condiciones para que haga feliz a otro niño o niña.

Además, el centro ha programado también una serie de eventos navideños como pasacalles, teatro de marionetas, espectáculo de magia o concierto de Gospel. La programación se puede consultar a través de su web o en sus perfiles de redes sociales.

Películas de estreno

Por otro lado, los aficionados al cine no deben olvidar que estas Navidades se estrenan nuevas películas que no se pueden perder.

Ya están en las grandes pantallas títulos tan esperados como la divertida comedia familiar “A todo Tren 2” o “Avatar: The Way of Water”, que se podrá disfrutar y experimentar con todos los sentidos en la sala 4DX de los cines Kinépolis de Heron City.

También en Kinépolis se podrá disfrutar estas fiestas en su recientemente estrenada Teatro Sala 21 de obras de teatro, circo, musicales o de la exposición ‘Bodies’, una muestra didáctica sobre el cuerpo humano que está siendo todo un éxito y solo estará abierta hasta el 8 de enero.

Por último, si se trata de celebraciones o reuniones familiares y amigos, Heron City ofrece una oferta hostelera con más de 20 de restaurantes para todos los gustos y bolsillos; y otros servicios lúdicos para toda la familia, como la bolera, una zona y parque infantil, atracciones, supermercado y gimnasio.

Estas Navidades, Be Fun. Be Happy en Heron City.