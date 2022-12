Los más pequeños pueden vivir su sueño en este hotel valenciano a rebosar de juguetes. Todas sus estancias, incluyendo cada una de sus habitaciones, están tematizadas con algunos de los juguetes y dibujos animados más famosos de cualquier infancia: Playmobil, Lego, Barbie, Hot Wheels, Pin y Pon, Nancy, Mr. Potato, Nenuco, Supercute, Super Wings, Invizimals, el come cocos, la Pantera Rosa... y muchos más.

El hotel está en la Comunitat Valenciana, y concretamente en la localidad de Ibi, en Alicante. El municipio es conocido por ser "la cuna" de la industria juguetera de España, y precisamente por este motivo este alojamiento de 4 estrellas se encuentra específicamente en este lugar. Para quienes quiera aprovechar el viaje, es muy recomendable visitar el Museo del Juguete, en el que se hace un recorrido por toda la historia de la industria del juguete de Ibi.

El precio a pagar por alojarse en este particular hotel varía, como en cualquier otro, dependiendo de la oferta y la demanda. No obstante, por lo general las cantidades rondan entre los 175 y los 250 euros para tres personas por noche, dependiendo de cada habitación, ya que no todas las estancias tienen el mismo coste. Sin duda alguna, es el mejor hotel de toda España para que las niñas y niños den rienda suelta a su imaginación y lo pasen en grande.