Con el frío del invierno se buscan planes en lugares recogidos para huir de las bajas temperaturas. Aquí dejamos algunas de las mejores propuestas para que programes tus planes del fin de semana en València.

Exposición del Ninot

La Exposición del Ninot acoge cada año cientos de figuras que los artistas falleros depositan con la ilusión de que su ninot se salve de las llamas. Pese a que tan solo dos de ellos acaban siendo indultados, es una de las visitas que más merece la pena hacer durante los próximos meses.

Abre sus puertas este fin de semana hasta el 15 de marzo, momento en el que se elegirá qué ninots serán indultados. La exposición se encuentra en el Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències. El horario de visita será de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas y de viernes a domingo de 10:00 a 21:00 horas.

El precio de la entrada general es de 3 euros, de 2 euros para grupos de adultos, y la reducida cuesta 1,50 euros (para niños de 4 a 12 años, personas con diversidad funcional, mayores de 65 años y socios de la Ciutat de les Arts i les Ciències cuyo pase incluya el Museu de les Ciències).

FestIN

Si te gusta tanto el arte como la buena cocina no puedes faltar a FestIN, el festival que combina la gastronomía y el arte "en un banquete para los sentidos".

Las actividades se levarán a cabo en edificios artísticos icónicos de la ciudad como el IVAM, Les Arts, CaixaFòrum, CCCC, Bombas Gens, la Sala Russafa o el Palau ducal de Gandia, y en prestigiosas galerías de arte como la de Ana Serratosa, Shiras o Gabinete de Dibujos.

Puedes consultar aquí todas las actividades programadas para el festival, y abajo se desglosan las de este fin de semana:

Celler PROAVA s.XIII / Mediterranean Life Festival, Esencia Urbana - Domingo 5 de febrero de 12:30 a 14:30 horas

CaixaForum / Visita comentada y menú temático de la exposición “Faraón. Rey de Egipto” - Sábado 4 y domingo 5 de febrero a partir de las 13:00 horas

Palau de Les Arts / Maridajes en Les Arts - Sábado 4 y domingo 5 de febrero a partir de las 18:00 horas

Bombas Gens / Visita al jardín de Bombas Gens y aperitivo diseñado por Ricard Camarena - Sábado 4 de febrero de 12:00 a 14:00 horas

Bombas Gens / Aperitivo diseñado por Ricard Camarena inspirado en la exposición “Earth: A Restrospective: El Ultimo Grito y la Colección Per Amor a l’Art” - Domingo 5 de febrero de 12:00 a 14:00 horas

Queda muy poco para disfrutar de la 3ª edición de #FestinValència, el festival gastro-artístico🍊🎨 de la ciudad. 🗓Del 3... Posted by Visit València - España. on Friday, January 27, 2023

Las Nocturnas de invierno en el Hemisfèric

El Hemisfèric acoge Las Nocturnas de invierno, una experiencia que da a conocer cómo es el cielo nocturno durante los meses más fríos del año. Música y astronomía se unen, acompañados de la narración en directo de un educador, para mostrar las imágenes más increíbles de la astronomía invernal.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las historias mitológicas sobre cómo nacen, evolucionan y mueren tanto las estrellas como los planetas más extraños: "mundos de fuego y hielo, planetas infernales con lluvias formadas por gotas de hierro fundido, mundos errantes con noches eternas que vagan solitarios por el espacio interestelar y mucho, mucho más".

Habrá una sesión de Las Nocturnas de invierno todos los sábados a las 20:00 hasta el próximo 11 de marzo. Su duración es de 50 minutos y el precio de la entrada es de 8,70 euros.

Visita a la Iglesia de San Nicolás de València

Volvemos al arte, a la pintura, pero esta vez se trata de frescos. Si todavía no has visto en directo las maravillosas pinturas que envuelven las paredes de la Iglesia de San Nicolás de València, ya tienes una tarea pendiente para este fin de semana. Esta magnífica obra de arte es popularmente conocida como "la capilla sixtina valenciana", y es que no es para menos. Las pinturas que envuelven los 2.000 metros cuadrados de su cúpula son toda una obra maestra que fue elaborada por los artistas Antonio Palomino y Dionís Vidal en el año 1700.