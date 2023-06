Las vacaciones escolares ya están aquí y los pequeños de la casa están con las pilas cargadas para empezar el verano. Los parques de atracciones son siempre una buena idea para ir a pasar el día o un fin de semana, pues los niños -y los no tan niños- disfrutan a lo grande en estos lugares.

València no tiene ningún parque de atracciones dentro de su provincia, si bien sí que tiene algunos parques acuáticos que no se deben pasar por alto. Sin embargo, cerca de la ciudad se encuentran algunos de los mejores parques temáticos del país. No te pierdas la lista de los cinco mejores parques de atracciones a menos de tres horas de València.

Parques de atracciones cerca de València