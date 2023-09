La vuelta a la rutina después de las vacaciones no tiene por qué ser aburrida. València es una de las ciudades más completas para desconectar y disfrutar de la vida. Música, fiesta, teatro, gastronomía… El ocio en el cap i casal cuenta con experiencias exclusivas e inolvidables, perfectas para los amantes de pasarlo bien con la mejor compañía.

¿Te imaginas disfrutar de un espectáculo único acompañado por una cena de calidad inmejorable? En el Casino Cirsa València es posible. Este otoño el casino cuenta con una agenda muy completa: cinco cenas espectáculo en las que podrás recordar canciones tan míticas como Mi gran noche de Raphael, With or Without You de U2, Mamma Mia de ABBA, New York, New York de Frank Sinatra o Bohemian Rhapsody de Queen.

La Sala de Fiestas de Cirsa Valencia, un lugar perfecto para disfrutar de cada dinner show de una manera completa, será la anfitriona de cada uno de los espectáculos, que incluyen parking, bienvenida del equipo de relaciones públicas, cena con un menú diseñado para cada ocasión y el show. Al terminar, podrás disfrutar del resto de la oferta de entretenimiento del Casino Cirsa València.

Todos los shows de otoño

El primero de los shows tendrá lugar el próximo 23 de septiembre. Yo soy aquel, Como yo te amo, Perdóname o Algo de mí… Grandes éxitos de la música española de dos artistas que serán homenajeados en el Tributo a Raphael y Camilo Sesto, por Sergio Romero. Este gran cantante es reconocido por su gran voz y hacer vibrar a los asistentes a sus shows con las grandes melodías que han marcado una época.

Si el plan ya no podía ser más perfecto, además del menú habitual —con dos entrantes, primer plato, segundo, postre, café o infusión y bebida—, la cena del 23 de septiembre incluye un maridaje especial por Bodegas Vegalfaro, vinos ecológicos y DO Utiel-Requena, con sus vinos Rebel.lia.

El 6 de octubre será la cita ideal para los fanáticos del rock alternativo en inglés. El Tributo a U2 llega al Casino Cirsa València de la mano de Spyplane, una de las mejores bandas de tributo a este grupo de Dublín.

Con su talento y precisión, han logrado posicionarse como uno de los principales exponentes en España. Desde su formación en 2006, han llenado escenarios dentro y fuera del país, logrando evocar con fidelidad el sonido y la esencia de Bono y su banda.

La elegancia y la voz de uno de los mayores crooners de la historia estarán presentes en el Casino Cirsa València el 21 de octubre con el Tributo Frank Sinatra. Babalu Band, Juanjo Navarro y diez músicos más se subirán al escenario para hacer a todo el público disfrutar de los míticos éxitos de Sinatra. Fly me to the moon, That’s life, My way y mucho más.

El 11 de noviembre podrás cantar a coro con el resto de la sala, canciones tan míticas como We are the Champions, Don’t Stop me now o We Will Rock You. El Tributo a Queen será una de las noches más especiales. De la mano de Universe, el Casino Cirsa València ofrecerá un dinner show cargado de rock, energía y diversión.

La última de las cenas espectáculo estará dedicada a una de las bandas que ha marcado la historia de la música. El Tributo a ABBA, por Voulez Vous, llenará de clásicos la Sala de Fiestas de Casino Cirsa Valencia. Música en directo y unas grandes voces que levantan a todo el público de sus asientos desde el inicio del show.