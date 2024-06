La Marina Norte de València se prepara un año más para el festival "Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil" , cuyo objetivo son los amantes de la música electrónica de los 90’s y 2Mil. El festival se celebrará el 6 de julio en la Marina Norte de València. Este evento musical, auténtico y original, promete una espectacular puesta en escena para revivir la época dorada del dance. Además se podrá disfrutar de una experiencia completa al aire libre, en entornos únicos y vibrantes.

Año tras año, este evento ha contado con un gran elenco de artistas y deejays de reconocido prestigio, consolidándose como el festival que reúne a más artistas de la Comunitat Valenciana, tanto hombres como mujeres, quienes comparten cartel con figuras nacionales e internacionales del género remember.

En ediciones pasadas, han pisado sus escenarios artistas de la talla de Corona, Double You, Snap, Vengaboys, Tina Cousins, Damae (Ex Fragma), Nalaya Brown, New Limit, Double Vision, Jerry Daley, Bandido Feat Piropo, entre otros muchos. Este año, los artistas confirmados prometen llevar la experiencia a un nuevo nivel.

La nómina de artistas confirmados para 2024 está formada por New Limit, Nalaya Brown, Double Vision, Tony T Fka R.I.O & Alba Kras y Robin. Y también grandes Dj’s de las salas más importantes de La Ruta, que recopilarán las canciones míticas: Vicente Ferrer (Bananas), Víctor Pérez ( The Face) , Arturo Roger (A.C.T.V), Edu Veneno (Espiral), Rodi ( The Face ), Coqui Selection (The Face), Jesus Brisa (Ex Espiral), Jose Conca (Chocolate), Nacho Fernández (Puzzle, Spook, Penelope), Raquel Cardona (Masia), Jose Coll (Remember de Music, Evento).

El "Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil", en su quinto año, cuenta con una puesta en escena espectacular, tal y como se ha venido demostrando a lo largo de las ediciones anteriores. Para cerrar el evento los asistentes podrán disfrutar del mejor piromusical a cargo de Pirotécnica Vulcano, donde se fusionará la mejor música con los fuegos artificiales. El equipamiento de sonido e iluminación de primer nivel con efectos láser, Co2 y fuego, acompañado por espectáculos de drones y pirotecnia, ha sido la marca de un evento que es el referente de la movida valenciana de los 90’s & 2Mil.

El 90% de las empresas implicadas y que hacen posible este original evento todos los años pertenecen a la Comunitat Valenciana. Además de la increíble oferta musical, el festival contará con foodtrucks que ofrecerán opciones gastronómicas para todos los gustos. Para aquellos que deseen llevarse un recuerdo del festival, habrá puestos de merchandising con una exclusiva colección de productos oficiales del "Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil". Camisetas, abanicos y otros artículos estarán disponibles para que los asistentes se lleven su recuerdo.

La auténtica y original música remember, la edición más completa en el mejor espacio en el que el público podrá cantar, bailar y disfrutar de la auténtica música de los creadores de ese fenómeno musical junto al mejor ambiente. Las entradas más económicas están ya a la venta. Conforme se acerque la fecha, cambiará el precio, en nuestra página web encontrarás toda la información y podrás resolver cualquier duda.

Las entradas y mesas VIP se pueden conseguir en la web del festival. Más información en las redes oficiales del festival: Instagram