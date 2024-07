Casi tres décadas después de la mítica Twister (1996), este miércoles llega a los cines de toda España su esperadísima continuación, Twisters, una espectacular aventura en la que dos científicos de personalidades opuestas se enfrentan, una vez más, a uno de los fenómenos más increíbles y destructivos de la naturaleza.

Por esta razón, los cines Kinépolis Valencia han preparado un lanzamiento muy especial que incluye, además de la versión estándar, una espectacular proyección en 4DX, durante la cual el público vivirá en primera persona la adrenalina de los protagonistas mientras tratan de capturar un tornado de fuerza incontrolable. Hoy martes, algunos afortunados han podido disfrutar ya de un preestreno de la película en este impresionante formato, exclusivo de Kinépolis y único en toda la Comunidad Valenciana.

La tecnología 4DX ofrece al espectador la experiencia cinematográfica más espectacular y realista que existe, al combinar los efectos sensoriales -viento, lluvia, ruido, nieve, niebla, los olores y la luz- con el movimiento de las butacas para crear una vivencia inmersiva única. Tras Twisters, la sala 4DX de Kinépolis Valencia acogerá, a lo largo de este mismo año, los estrenos de Deadpool & Lobezno, Borderlands, Alien: Romulus, Bitelchús Bitelchús, Transformers One, Venom: The Last Dance, Gladiator II, Vaiana 2, Kraven the Hunter y Mufasa.

Producida nuevamente por Frank Marshall y Steven Spielberg, Twisters está dirigida por el nominado al Oscar Lee Isaac Chung, responsable de la multipremiada Minari. Daisy Edgar-Jones (La chica salvaje) interpreta a Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas perseguida por un traumático pasado que regresa al trabajo de campo para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí se cruza con Tyler Owens (Glen Powell, Top Gun: Maverick), una encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras junto a su estridente equipo de científicos. A medida que la temporada de tornados se intensifica, se desatan fenómenos terroríficos nunca vistos, y ambos se encuentran directamente en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre Oklahoma.