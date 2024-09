La primera iniciativa urbana de ESTIMAR Hotels se sitúa en pleno corazón de Valencia y está destinada a convertirse en el próximo referente en la ciudad por muchas razones. Este elegante refugio cosmopolita de 65 habitaciones e interiorismo proyectado por Rosa Roselló, acaba de arrancar. Una atractiva propuesta que aúna gastronomía, mixología y entretenimiento, que puede disfrutarse en su restaurante The Banker´s y en The Coin, la azotea del hotel.

Con una ubicación privilegiada, y fusionando la tradición con la innovación en un espacio que rinde homenaje tanto a la historia como a la modernidad, ESTIMAR Valencia se presenta como el lugar ideal para el deleite de los más exigentes.

The Banker´s Bar, cocina de producto fusión

El restaurante, situado en la primera planta, respira una atmósfera cosmopolita que se entremezcla con la historia del pasado financiero del edificio, mediante detalles como la puerta de la cámara acorazada rehabilitada, que ahora se exhibe sobre la chimenea.

A través de una propuesta gastronómica que rinde homenaje a la rica tradición culinaria de la región valenciana, conocida por sus platos sabrosos y elaborados con ingredientes de temporada y de proximidad, The Banker’s Bar es el alma culinaria del hotel, que basa su propuesta en la frescura, la calidad y la creatividad. La carta de The Banker’s Bar está profundamente se basa en la cocina fusión mediterránea, plasmada a través de una selección de platos para compartir, medias raciones y principales, tan apetitosos como sus buñuelos de bacalao al ali-oli o su berenjena asada a la llama, glaseada con salsa yakiniku, miel y cebolleta china.

A partir de septiembre el hotel estrenará su menú ejecutivo, ideal para probar su gastronomía mediante dos entrantes, un plato principal y un postre (o café), que no dejarán indiferente a ningún comensal. Corvina en fondo de Pescado de Roca y Miso o Arroz Meloso de Calamar, Cebolla y Ajos Tiernos, son algunos de los platos que propone este menú. El restaurante cuenta con servicio de cocina non-stop, abierta doce horas al día, por lo que los más sibaritas podrán disfrutar su carta casi a cualquier hora de la jornada.

The Coin: el rooftop que admira las alturas de Valencia

Para los que busquen una experiencia única en la ciudad del Turia y una instantánea inolvidable, el rooftop del hotel, bautizado como The Coin, es el lugar perfecto. Desde este privilegiado espacio, se puede contemplar gran parte del casco antiguo de Valencia; el monumental edificio del Banco de Valencia, el Centro Cultural La Nau o El Micalet de la Catedral, y escuchar el sonido de las campanadas en el atardecer valenciano.

La carta de cócteles del hotel, diseñada por el reconocido coctelero Patxi Troitiño, Campeón de España en Coctelería, se puede disfrutar tanto en The Coin como en The Banker’s Bar. En palabras del maestro mixólogo, “Es un placer para mí trabajar con ESTIMAR Hotels. En ESTIMAR Valencia hemos diseñado una carta muy diversa, que incluye tanto best sellers como el Donosti Sunrise y el Ginger Fresh Express, así como los clásicos gin tonics infusionados y algunos guiños a la ciudad, como el H2O VLC, nuestro Agua de Valencia reversionada, o D’OR XATA, con horchata de Alboraya y oro.”

Sumado a la inmejorable atmósfera, The Coin da vida a la tarde valenciana con sesiones de música en directo y DJ sets a finales de semana, que se plasma en Jazz&Swing los jueves con “The Shag Sharks”, house melódico los viernes de la mano de “Don DJ” y los sábados, pop & soul de los éxitos del momento junto a “ILU Pérez”, transformándose en un punto de encuentro sofisticado que corona las alturas de la capital del Turia.

Con la llegada del otoño, ESTIMAR Valencia seguirá vibrando con todas estas actuaciones en The Banker’s Bar, el lugar ideal para las tardes de afterwork.

The Banker’s Bar está abierto todos los días desde las 12h hasta las 00:00h. Reservas: thebankers@estimarhotels.com | 960 666 202

The Coin está abierto todos los días desde las 19h hasta las 00:00h. Viernes y Sábado hasta la 01:00h. Reservas: thecoin@estimarhotels.com | 960 666 202