Sonido de Valencia Remember de Les Arts inaugura la temporada de festivales en la Comunidad Valenciana

Ayer se celebró la rueda de prensa del festival "Sonido de Valencia Remember de Les Arts", un evento musical icónico que inaugurará la temporada de festivales, y dará la bienvenida a las Fallas con el auténtico espíritu de la música remember y los grandes hits, organizado por Fotur, Prodj y de la mano de Turisme Comunitat Valenciana y la colaboración del Ayuntamiento de Valencia.

En la presentación han participado destacadas personalidades como Maribel Sáez, directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Comunidad Valenciana; Eva Blasco, presidenta de la CEV; y Víctor Pérez, presidente de FOTUR.

El festival tendrá lugar el 1 de marzo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al aire libre pero cubierto, garantizando una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes. La apertura e inicio del evento será a partir de las 16:00h y contará con una amplia oferta, incluyendo zona de barras, gastronomía, guardarropía, merchandising exclusivo y la mejor música, animación y ambiente de la Ruta.

El festival apuesta por el transporte sostenible y la movilidad responsable, por ello, ofrece una promoción especial con Taxi Valencia. Además, aunque habrá zona de parking en los alrededores, se recomienda el uso del transporte público, con conexiones a través de las líneas de autobús 13, 23, 24, 25, 35 y 95, además de la línea 10 de metro.

Según los datos, el festival contará con una audiencia diversa compuesta, a día de hoy, por un 49% de mujeres y un 51% de hombres. En cuanto a la distribución por edades, el público abarca desde los 19 hasta los 78 años, esta amplia variedad generacional refleja cómo el evento consigue reunir a diferentes edades en un mismo espacio para disfrutar del Sonido de Valencia Remember de Les Arts.

"Sonido de Valencia Remember de Les Arts" se consolida como un referente del ocio musical en la Comunitat Valenciana, fusionando tradición, innovación y sostenibilidad en una experiencia inolvidable, siendo festival líder en música remember de la ruta y los tardeos.

El festival genera alrededor de 200 puestos de trabajo y fomenta la economía circular, ya que una gran parte de las empresas colaboradoras son de la Comunidad Valenciana. Además, más del 25% de los asistentes provienen de fuera de la Comunidad, lo que resalta la proyección del evento a nivel nacional. A lo largo de su duración, no habrá pausa entre las actuaciones excepto para la introducción, lo que garantizará una experiencia continua. Entre los DJs asistentes estarán Arturo Roger de A.C.T.V. y The Face, Caco de Distrito, Coqui Selection de The Face, DJ Veneno y Jesús Brisa de Espiral, José Conca de Chocolate, Kike Jaen de N.O.D., Luis Bonias de Puzzle, Barraca y Spook, Rodi de The Face, Vicente Ferrer de Bananas y Homenaje a la Ruta, Víctor Pérez de The Face y Homenaje a la Ruta, y Ximo 3D de Heaven.

El festival cuenta con el apoyo de diversos colaboradores que contribuyen a su desarrollo y éxito como son: Visit Valencia, Consumo Moderado, Promfest, VP Cultural, Sgae, Valencia Turisme.