Xeraco Tardeo Remember®, vuelve el auténtico y original

Xeraco se prepara para acoger el auténtico y original Tardeo Remember®, el evento más esperado del año por los amantes de la música remember y el buen ambiente.

Tras el rotundo éxito de la edición anterior, este próximo sábado 3 de mayo la energía, el ritmo y la nostalgia volverán a la playa de Xeraco con una producción espectacular de sonido y luces de ultima generación ademas de animacion Tardeo Remember® se celebrará en el marco del FIESCREM (Feria de L’Esmorzar y el Cremaet), un evento gastronómico y cultural que tendrá lugar durante todo el fin de semana. Desde las 17:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una alineación de DJ’s de primer nivel que harán vibrar a todos los presentes con los mejores temas del remember.

Un cartel de lujo

El escenario de este espectacular evento contará con la participación de reconocidos DJ’s de la Ruta e invitados y que ta haran cantar bailar entre ellos los Djs en Cabina: José Coll-Remember The Music, Jesús Brisa -Ex Espirál, Raquel Cardona -Ex Masia, Sergi Val -Remember Les Arts, Inmaeyes -ProDj / Dona Festival, Cristina Ferrer, Vicente Ferrer - Bananas / Homenaje a la Ruta 90s & 2Mil, Víctor Pérez -The Face / Sonido de Valencia

Entrada gratuita y ambiente inmejorable

Tardeo Remember® es un evento completamente gratuito (prohibido entrar bebida al recinto y sacar al exterior del recinto) pensado para que todos los asistentes disfruten de una tarde + noche sin pausa inolvidable en un entorno privilegiado. La combinación de buena música, un ambiente inigualable y la mejor selección de DJ’s hará que esta edición supere todas las expectativas y sea inolvidable.

Todo con la calidad como todos los eventos que colabora /coordina Fotur es una garantía

● Fecha: Sábado, 3 de mayo de 2025

● Hora: A partir de las 17:00 h apertura e inicio

● Ubicación: C/ Les Marines 15, Playa de Xeraco

Colaboran: Ayuntamiento Xeraco, Fotur, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterranea, Diputacion de Valencia, Valencia Turisme, l'Exquisit Mediterranea, VP Cultural, Consumo Moderado, ProDj Cv, Vnd. Más información en las redes sociales oficiales y en fotur.es.