Vuelve Tardeo Remember®: 19 de julio próxima edición en el Parque de Cabecera de Valencia

Tras el éxito del pasado 31 de mayo, Tardeo Remember® (marca registrada) regresa con una nueva cita el sábado 19 de julio en el Parque de Cabecera de Valencia. En esta ocasión, el acceso será directo con tu ticket digital, no es necesario llevarlo impreso ni se utilizarán pulseras.

Desde las 18:00 horas y hasta la noche, el evento ofrecerá una experiencia única que une el tardeo con la mejor música de la banda sonora de tu vida, para hacerte cantar y bailar todas y cada una de las canciones.

El cartel vuelve a reunir a figuras emblemáticas del sonido de la Ruta y de las principales salas de la Comunitat Valenciana. Estarán en cabina Arturo Roger (A.C.T.V.), Coqui Selection (The Face), Fran Dejota (Energy Power), Inmaeyes (ProdjCV, Dona Festival), José Cabedo (ProDjCV), Raquel Cardona (DJ K) (Ex Masía), Sergi Val (Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Bananas, Homenaje a la Ruta) y Víctor Pérez (The Face, Sonido de Valencia).

Cartel Tardeo Remember del 19 de julio en el Parque de Cabecera. / ED

Además, contará con una cabina inclusiva, donde el DJ interactúa directamente con el público.

Las entradas ya están disponibles en Enterticket, con dos modalidades:

Entrada general (6 €): incluye acceso al recinto y una consumición (cerveza o refresco).

Pack exclusivo (10 €): acceso al recinto con consumición (cerveza o refresco) y un abanico oficial exclusivo de Tardeo Remember.

El recinto contará con servicio de barra, zona de baños, punto sanitario, taquilla para venta de entradas en el momento y un punto de merchandising, donde se pondrán a la venta camisetas, abanicos, gafas de sol, gorros, mecheros y CDs, todo con la imagen de Sonido de Valencia Remember de Les Arts, The Face y Tardeo Remember®.

La entrada está permitida solo a mayores de 18 años. No se permitirá el acceso con comida ni bebida del exterior, ni sacar bebida del recinto.

Se recomienda acceder al Parque de Cabecera utilizando el transporte público. Es fácilmente accesible mediante diversas opciones de transporte público. Las líneas de Metrovalencia que conectan con la zona son la L3, L5 y L9, con estaciones cercanas como Campanar y Nou d’Octubre. En cuanto a los autobuses urbanos, las líneas 62, 81, 95, 98 y 99 de la EMT ofrecen paradas próximas al parque. Para quienes opten por el vehículo privado, el aparcamiento subterráneo del Bioparc estará disponible hasta el cierre del evento.

Tardeo Remember® está organizado por Valencia Promotor Cultural, con la colaboración de Fotur, Ayuntamiento de Valencia, Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Visit Valencia, Consumo Moderado y ProDjCV.

Esta nueva edición consolida a Tardeo Remember como una propuesta imprescindible y líder en los tardeos en la agenda musical del verano valenciano, evocando los grandes momentos de la escena de la música dance electrónica, remember y los hits de los 90s y 2000, con un enfoque actual y festivo para todos los públicos y edades.

Para más información se recomienda visitar la página web www.fotur.es y redes sociales oficiales @vpcultural @foturcv y @tardeoremember