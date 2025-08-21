Tierra Bobal lanza su campaña de verano como alternativa al turismo de sol y playa

Tierra Bobal presenta su nueva campaña de verano bajo el lema «Descubre, conecta y vive», una invitación a escapar del calor y reconectar con la naturaleza, la historia y el bienestar, en uno de los territorios con mayor riqueza paisajística, cultural y enológica del interior valenciano.

La campaña busca inspirar a quienes desean vivir un verano distinto, lejos de la masificación y como una alternativa real al turismo de sol y playa, apostando por experiencias auténticas. Pozas naturales, rutas entre viñedos, cielos limpios, gastronomía de territorio y pueblos con historia, todo ello a tan solo un paso de los grandes núcleos urbanos, pero con el ritmo y la esencia del turismo rural.

“Queremos que el visitante viva un verano diferente, más pausado, sin aglomeraciones, lleno de autenticidad y en contacto con la tierra”, señala Luis Francisco López, Presidente de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.

En Tierra Bobal, el abrazo entre el bosque y el viñedo comunica al viajero con la riqueza diferencial de esta comarca, un patrimonio cultural vitivinícola de más de 2.500 años y una riqueza natural que la convierte en el corazón verde de la provincia de Valencia. Allí, los visitantes pueden disfrutar de un amplio surtido de experiencias turísticas de toda índole en cada uno de los nueve municipios y las treinta y siete aldeas que conforman este sorprendente destino de turismo de interior.

Turismo Activo. / ED

Una marca turística que une territorio, historia y naturaleza

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino lanzó la marca Tierra Bobal con el objetivo de reunir bajo un mismo paraguas a toda la comarca Utiel-Requena para dinamizar su actividad turística. Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel conforman un territorio que destaca por su identidad, su diversidad y sus valores.

Tierra Bobal cuenta con una amplia oferta de enoturismo, turismo de naturaleza y aventura, astroturismo, así como turismo cultural y gastronómico. Bajo el eslogan «Donde el bosque abraza el viñedo», se encuentra una comarca que representa el 15,9 % de la superficie de la provincia de València. Un paisaje montañoso al norte con las gargantas del Cabriel y extensiones de viñedo con variedades autóctonas como la Bobal y la Tardana, conforman una identidad única.

Rutas BTT. / ED

Tierra Bobal sobresale por su alto valor paisajístico, natural, cultural y gastronómico. Cuenta con dos parques naturales (Hoces del Cabriel y Chera-Sot de Chera), espacios protegidos Red Natura 2000, 41 Bienes de Interés Cultural y una cultura del vino con más de 2.600 años de antigüedad, hecho que le permite estar en la lista indicativa de patrimonio mundial de UNESCO.

Esta combinación de elementos atrae a más de 100.000 visitantes en las últimas campañas, gracias también a su proximidad a ciudades como València, Cuenca, Madrid o Albacete.

Naturaleza viva, vino con historia y pueblos con alma

La campaña de verano pone el foco en la experiencia del visitante, destacando los principales atractivos que hacen de Tierra Bobal un destino único para reconectar con lo esencial:

Senderismo en el Parque Natural Chera–Sot de Chera .

en el Parque Natural . Multiaventura y aguas frescas en las Hoces del Cabriel .

y aguas frescas en las . Rutas enoturísticas entre viñedos de Bobal, Tardana y Cava, ya que Requena es la única zona de producción de DO Cava en la Comunidad Valenciana.

entre viñedos de ya que Requena es la única zona de en la Comunidad Valenciana. Cenas bajo las estrellas y cielos limpios ideales para el astroturismo.

Patrimonio cultural, gastronomía local y alojamientos con encanto.

Turismo activo aéreo. / ED

Cada municipio, cada paraje, cada rincón de la comarca esconde decenas de reclamos culturales que hacen de Tierra Bobal un destino turístico único en la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, el yacimiento arqueológico de El Molón o la fábrica de harinas San Isidro en Camporrobles; las fuentes diseminadas por el casco urbano y el yacimiento arqueológico de Los Villares-Kelin en Caudete de las Fuentes; las típicas placetillas y el castillo de Chera; el lavadero, la torre del telégrafo o el museo etnográfico ‘Vida Rural’ en Fuenterrobles.

Una comarca que te recibe con los brazos abiertos

Pero también el museo del cereal y el ecomuseo de la vida rural en Sinarcas; La Villa, el barrio de las Peñas, La Fortaleza, el Puente de Jalance, el museo de la Seda y el de la Semana Santa o el Monumento Universal a la Vendimia en Requena; el museo Casa Alamanzón, la Ermita del Remedio, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción o el Almázar en Utiel; el puente de Vadocañas en Venta del Moro y las trincheras de Contreras o la carretera de las Cabrillas en Villargordo del Cabriel representan apenas una muestra de los innumerables encantos de una comarca que recibe al visitante con los brazos abiertos.

Parque Geológico de Chera. / ED

Todo ello configura un destino que no solo ofrece una alternativa al turismo masivo, sino una forma diferente de vivir el verano: con los pies en la tierra, la mirada en el paisaje y el paladar en la tradición.