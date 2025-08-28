Una vuelta al cole cargada de aventuras con Superthings y Piratix

Aunque no lo parezca y todavía estemos en verano, no queda nada para la Vuelta al Cole. Esa etapa en la que los niños y las niñas se ilusionan por estrenar material escolar, reencontrarse con los compañeros de clase y comenzar un nuevo curso, pero que también puede provocar cierto rechazo al abandonar las vacaciones. ¡El Centro Comercial Arena lo tiene todo listo para hacer muchísimo más llevadero y divertido el regreso a la rutina!

¿De qué manera? Con otra vuelta más esperada: ¡la de los personajes de Superthings! Del 2 al 7 de septiembre y del 12 al 14 de septiembre los juguetes coleccionables en miniatura que también cautivan a los peques en su serie de televisión se establecen en el centro comercial Arena con un evento único repleto de actividades infantiles con las que pasarlo en grande. Las figuritas infantiles que representan objetos de la vida cotidiana y que viven en la convulsa Kaboom City vienen acompañados de otro grupo que está triunfando en el último año: Piratix, los piratas más divertidos con los que vivir emocionantes aventuras creando batallas navales y buscando los tesoros escondidos.

Un niño sostiene varias figuras de Superthings. / ED

Siendo socias del Club Xperience y a través de reserva previa, las familias visitantes pueden disfrutar en el Espacio Xperience (planta semisótano) de zonas de juegos de Superthings y de Piratix con figuras de sus dos universos favoritos y la obtención de un exclusivo carnet de participación (hasta fin de existencias). También van a alucinar con una exposición de juguetes y con dos personajes ultrararos en su versión gigante. Tanto allí como en el área de photocall de la planta calle podrán sacarse unas instantáneas geniales. ¡Los peques serán la envidia de sus amigos y sus amigas del colegio!

Un divertido escape room para despertar el ingenio de los peques

La gran novedad de este año es que en la planta calle será el escenario de actividades infantiles como un escape room que va a despertar el ingenio y la creatividad de los niños y las niñas mientras superan desafíos y pruebas. El objetivo: reparar la nave del astuto Enigma, que está estropeada, con el fin de salir, unirse a la lucha en Kaboom City y evitar que sea atacada por los villanos. El juego es de acceso libre por orden de llegada en grupos de hasta 8 participantes por turno.

Todas estas actividades infantiles se celebran del 2 al 5 de septiembre y el 12 de septiembre, de 17 a 21 horas, y los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre, de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

El encuentro más esperado con los personajes de Superthings y Piratix

Pero las experiencias de ocio no acaban aquí: los peques también pueden conocer y hacerse fotos con dos personajes ultrararos de Superthings y uno de Piratix en un meet&greet en el que van a conseguir estupendos regalos (hasta fin de existencias). ¡Sus caras de felicidad y de ilusión por abrazar a sus héroes favoritos merecerán la pena!

El encuentro tiene lugar en la planta primera de Arena el viernes, 5 de septiembre, y el sábado, 13 de septiembre, de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas y la reserva de plaza se debe realizar previamente.

Además, los niños y las niñas tienen la oportunidad en septiembre de llevarse a casa algunos de sus juguetes favoritos gracias a un sorteo en Instagram en el que se puede participar en pocos segundos.

Los protagonistas de Superthings y de Piratix aterrizan en Arena cargados de risas, de juegos y de muchas aventuras con los que los peques van a tener la mejor vuelta al cole posible.

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Una jornada de diversión en familia con el evento de Superthings y de Piratix se merece tomarse un respiro en las áreas de descanso de Arena y acudir a los puntos de recarga de dispositivos móviles si te quedas sin batería. Si tienes cualquier duda sobre dónde encontrarlos, tanto el punto de información de tu centro comercial de Valencia como su servicio de WhatsApp (646 041 574) están a tu disposición.

Interior del Arena, el centro comercial de València, con un gran número y variedad de tiendas. / ED

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración, de lunes a domingo. También de ocio familiar, que se nutre de los talleres infantiles de Kids Xperience Arena, el lugar favorito de los peques.

Al mismo tiempo, el Centro Comercial Arena mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y es un espacio ‘pet friendly’, por lo que puedes recorrer con tu mejor amigo peludo sus zonas de paso y entrar en algunas de sus tiendas, según la política de acceso a mascotas de cada una de ellas.