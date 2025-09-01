Nuevo Centro celebra la vuelta al cole con cultura, solidaridad y planes en familia

Este mes de septiembre, la vuelta al cole se convierte en una experiencia única en Nuevo Centro, el centro comercial de referencia para las familias valencianas. A lo largo de varias semanas, el espacio se transforma en un punto de encuentro donde convergen la cultura, la música, la solidaridad y el ocio educativo, ofreciendo una programación pensada para disfrutar en familia mientras se prepara el regreso a las aulas.

Exposición “100 Años de Comunicación”

Una muestra ideal para visitar con niños y despertar su curiosidad sobre cómo ha evolucionado la comunicación en el último siglo.

Exposición “100 Años de Comunicación” / Nuevo Centro

Organizada por la Fundación Educa, la exposición repasa desde la primera emisión de radio en España en 1924 hasta la era digital actual.

📍 Plaza interior | 📅 Hasta el 14 de septiembre

Festival solidario “Bandas afectadas por la DANA”

Este festival solidario, organizado por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de UME (Unión Musical Española) tiene como objetivo apoyar a las bandas de música que han sufrido las consecuencias de la Dana.

La primera parte del festival se realizó en los meses de enero y febrero y tiene su continuidad en septiembre y octubre.

Festival Solidario Bandas. / Nuevo Centro

En Nuevo Centro, la música siempre ha sido parte fundamental de nuestra identidad, con numerosos eventos y festivales organizados cada año para dar visibilidad y apoyo a las bandas de nuestra provincia. Por ello, junto a la Federación de Sociedades Musicales, queremos mostrar nuestra solidaridad a estas bandas afectadas, realizando una aportación de 1.000 euros a cada una de las 24 bandas participantes, para contribuir a su pronta recuperación.

📍 Casa de Madera – Plaza exterior

📅 Fines de semana de septiembre y principios de octubre. Programación disponible en nuevocentro.es

“Música y letras, la memoria despierta” – Día Mundial del Alzheimer

El 16 de septiembre a las 18:30 h, Nuevo Centro acogerá el acto de presentación de las actividades que AFAV (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) va a realizar con motivo del Día Mundial del Alzheimer. El evento incluirá la actuación en directo del grupo Replay, en un homenaje a la música como herramienta para despertar recuerdos y emociones.

📍 Plaza interior | 📅 16 de septiembre, 18:30 h

❤️ Donación de sangre en la Casa de Madera

Nuevo Centro también se suma a la solidaridad con la salud. En colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, se habilitará un punto de donación de sangre en la Casa de Madera.

📍 Plaza exterior

📅 29 y 30 de septiembre, y 1, 6, 7 y 8 de octubre

Todo para la vuelta al cole, en un solo lugar

Nuevo Centro ofrece la comodidad de encontrar todo lo necesario para el regreso a clase en un solo espacio:

Moda infantil y juvenil : uniformes, calzado, ropa deportiva, etc.

: uniformes, calzado, ropa deportiva, etc. Papelería, libros y tecnología : mochilas, material escolar, tablets, ordenadores.

: mochilas, material escolar, tablets, ordenadores. Restauración para toda la familia: menús infantiles, cocina saludable y opciones para merendar entre compras.

Actividades infantiles y servicios para toda la familia

Las familias podrán disfrutar los viernes y sábados de septiembre de las Peque Fiestas, con talleres creativos, cuentacuentos, teatro guiñol, juegos y muchas sorpresas.

Además en la plaza exterior también podrán encontrar la Feria Infantil y Centrolandia Aventura. Programación y horarios disponibles en nuevocentro.es

Además, del 1 al 10 de septiembre, estará activa, a través de la página web del centro comercial www.nuevocentro.es la ruleta online “Misión Vuelta al Cole”, con la que se sortearán 10 tarjetas regalo de 50 €.

Servicios que facilitan la visita:

Sala de lactancia

Acceso directo desde el metro Turia

Parking para bicicletas

Ludoteca y espacios de juego

Horarios:

Tiendas: 🕒 Lunes a sábado: 10:00 a 22:00 h. Domingos y festivos de apertura: 11:00 a 21:00 h (hasta final de año todos, excepto 9/10 y 25/12 que el centro comercial permanecerá cerrado)

Restauración: 🕒Horarios ampliados según cada establecimiento