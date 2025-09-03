El Centro Comercial Saler convierte la ‘vuelta al cole’ en un viaje inmersivo al Jurásico

El Centro Comercial Saler, propiedad de Merlin Properties, ofrece este año la ‘vuelta al cole’ más divertida y didáctica con «Jurassic Days Saler», un auténtico viaje al mundo de los dinosaurios. Esta experiencia, que llega por primera vez a España, permitirá a todos los visitantes sumergirse de lleno en el periodo Jurásico durante los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre. La cita tendrá lugar en la Plaza Central del Centro Comercial Saler, y se consolida como uno de los planes en familia más atractivos de la temporada.

Así, «Jurassic Days Saler» propone una inmersión sorprendente e hiperrealista en pleno corazón de la prehistoria. Con una meticulosa atención al detalle, el centro comercial acogerá reproducciones anatómicas de los dinosaurios, imitando desde el tamaño hasta la textura de la piel, que recrea de manera fiel y sorprendente la de un reptil.

Los dinosaurios que cobrarán vida en la Plaza Central del Centro Comercial Saler son, por un lado, el maestro de la caza velocirraptor, que con sus 4 metros de altura interaccionará con el público acompañado de su bebé Dino. También un impresionante ejemplar de Triceratops de más de 6 metros se acercará a los asistentes, seguido del broche de oro, que lo pondrá el gran Tyrannosaurus Rex, el depredador más temido, con más de 7 metros de largo.

Una experiencia sensorial e inmersiva

El recorrido de estas fascinantes criaturas por el centro comercial estará acompañado por un ambiente sonoro que evoca las películas del Jurásico, generando así una experiencia sensorial e inmersiva.

En concreto, los pases tendrán lugar por la tarde, a las 17:30, 18:30 y 19:30, excepto los sábados, que también ofrecerán una sesión matinal a las 12:00. Al finalizar cada pase, los asistentes que así lo deseen podrán acercarse a estos seres que poblaron la Tierra hace millones de años y hacerse fotos con ellos en el photocall habilitado en la Plaza Central. Así, los más “valientes” podrán llevarse un recuerdo único y original de esta actividad en familia.

Con esta propuesta, el Centro Comercial Saler refuerza su compromiso con el ocio familiar, especialmente en el periodo de la ‘vuelta al cole’. De este modo, las familias podrán compaginar las compras de material escolar con una actividad que ofrece diversión y divulgación cultural a partes iguales, convirtiendo el centro en un espacio de referencia de las actividades distintivas en Valencia.

Merlin Properties Saler / Javier Bravo

Sobre MERLIN Properties

Merlin Properties es la mayor compañía inmobiliaria española. Está especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente en oficinas, centros comerciales, plataformas logísticas y data centers en los segmentos Core y Core Plus. En el mercado de centros comerciales cuenta con 12 activos: Arturo Soria Plaza, TresAguas, X-Madrid y Centro Oeste en Madrid, Arenas de Barcelona en Barcelona, Porto Pi en Mallorca, Larios Centro en Málaga, Saler y La Vital en la Comunidad Valenciana, Artea en Bilbao, Marineda City en La Coruña, y Almada Forum en Lisboa. También bajo la división de centros recaen los espacios comerciales de Callao 5 y Plaza de los Cubos en Madrid.

Centro Comercial Saler / C.C. Saler

Con más de 25 años de historia, el Centro Comercial Saler se ha consolidado como punto de referencia para los planes familiares, las compras y el ocio en la región. Tras su proceso de reforma integral y modernización impulsado por Merlin Properties, Saler se posiciona como el centro urbano y de vanguardia con la mejor oferta comercial de València en línea con las necesidades y deseos de los clientes de hoy en día. Un ambicioso proyecto en el que se han invertido más de 25 millones de euros generando unos 200 empleos directos y otros 300 indirectos y creando una superficie comercial adicional de más de 2.000 m2.

El renovado Saler tiene como objetivo situarse como centro neurálgico de la oferta social, cultural y lúdica de València con una experiencia de compra totalmente inmersiva 360º y reforzando su compromiso con los usuarios a través de la incorporación de marcas líderes en los diferentes sectores de retail como Zara, H&M, Pull and Bear, Mango y Bershka en el sector de moda y McDonald´s, Tagliatella y Muerde La Pasta en el de la restauración.