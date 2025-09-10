Bioparc Valencia: desconecta de la vuelta a la rutina con un viaje a la naturaleza más salvaje

Para muchas personas, septiembre también es el inicio de nuevos propósitos y proyectos, y resulta un momento perfecto para dedicarnos tiempo, en pareja, con amistades y, por supuesto, para hacer planes en familia. Bioparc Valencia se convierte así en el destino ideal para prolongar la sensación vacacional y disfrutar de planes distintos que ayuden a retomar la rutina con energía renovada.

Por ello, este periodo en el que tanto personas adultas como la infancia aún no han recuperado su “normalidad” por completo, existe la posibilidad de acudir al que está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo, donde se encuentran más de 150 especies en impresionantes espacios que recrean los rincones más bellos de África. Además, para facilitar la visita, el parque mantiene hasta el 15 de septiembre el horario de verano, de 10h a 20h, y hasta el 13 de octubre abrirá de 10h a 19h. Una ocasión excelente para recorrer sus sorprendentes hábitats diseñados bajo la vanguardista técnica de “zooinmersión” y descubrir especies amenazadas conviviendo juntas en recintos que reproducen con gran fidelidad sus hábitats naturales.

Bioparc también invita a planificar la visita para sacarle el máximo partido en función de los gustos y necesidades personales. Entre sus modalidades, destaca el Pase Anual B!, especialmente valorado por las familias con el que se puede acceder todo un año y aporta ventajas como descuentos en restauración y tienda o una entrada gratuita a Bioparc Fuengirola y a Bioparc Acuario de Gijón. Además, el Pase Anual B! es una manera de comprometernos con la protección de nuestro planeta con la aportación solidaria de 1€ a la Fundación Bioparc para proyectos de conservación de especies en peligro de extinción.

Para quienes planean alargar la jornada y disfrutar de todas las actividades que ofrece Bioparc, es recomendable el “Pack ahorro entrada + menú”. Una experiencia como en “Memorias de África”, que permite deleitarse con la oferta gastronómica del restaurante Samburu y las vistas a la zona de la Sabana. Para beneficiarse de esta oferta es necesario adquirirla en la web al menos el día anterior a la visita a Bioparc Valencia.

Jirafas recorriendo la sabana africana de Bioparc Valencia. / ED

Actividades y experiencias para todas las edades

La experiencia en Bioparc va mucho más allá de la observación de animales. Su propuesta de “ocio con causa” combina diversión y divulgación, con actividades gratuitas durante toda la jornada que acercan el valor de la biodiversidad. El aprendizaje en Bioparc es dinámico, atractivo y fundamental para conseguir ese compromiso con el cuidado de nuestro planeta. Las actividades y experiencias que se ofrecen en Bioparc, así como los horarios y el acceso a ellas se pueden consultar en la web o en la app.

Este año, Bioparc Valencia ha incorporado la experiencia de realidad virtual La Última Frontera, una innovadora aventura que nos transporta a los fondos marinos para conocer la sorprendente fauna de las profundidades oceánicas.

La exhibición educativa más popular del parque es El ciclo de la vida, que permite observar comportamientos naturales de distintas especies, mientras que las rutas guiadas Explora desvelan curiosidades de cada hábitat. Al caer la tarde, la entrañable actividad Buenas noches se convierte en una de las más esperadas para despedir a los animales más emblemáticos. En los Viajes de Amboseli el público familiar puede conocer las especies más amenazadas del planeta, participando en amenas dinámicas, escuchando fascinantes historias y conociendo a divertidos personajes.

Crías de dril en la selva de Bioparc Valencia. / ED

Como centro comprometido con la preservación, Bioparc celebra los numerosos nacimientos que refuerzan la esperanza para especies amenazadas, a las crías de elefante de uno y dos años o de chimpancé, se suman las recientes de dril o blesbok. Y la expectación se centra ahora en el embarazo de la rinoceronta Kwanza, cuyo parto se espera para este otoño, un acontecimiento de gran relevancia para la conservación.