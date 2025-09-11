Casal Viveros vuelve con La Festa: esmorzars y conciertos los días 3, 4 y 5 de octubre

Tras congregar a más de 70.000 visitantes en sus ediciones anteriores, Casal Viveros vuelve con La Festa y se consolida como un evento imprescindible para amantes del almuerzo y la música en directo. De nuevo, el acceso será gratuito hasta completar aforo, convirtiéndose en un plan perfecto para disfrutar al aire libre, con almuerzos de calidad, tapas y una programación musical para familias y amigos.

Bocadillos de autor y tapeo local

Los almuerzos, que se servirán por la mañana, contarán con propuestas de autor elaboradas por algunos de los locales más reconocidos de la ciudad. Cal Carrero sorprenderá con su Cubano del Carrero, un pan tostado con mantequilla relleno de cerdo marinado y asado, jamón cocido, mostaza, pepinillos y queso fundido. La Chata Ultramarinos traerá La Puebla, un guiso de rabo de toro al chocolate de Rafael Andreu, acompañado de patatitas empapadas, salsa de mostaza vieja y queso manchego derretido.

El Grupo Gastro Trinquet presentará su Trinqueter, un irresistible bocadillo de carrillera melosa con confitura de bacon, cebolla crujiente, cacahuetes y cremosa salsa de queso de cabra. Mesón Canela apostará por el Kanela Fried Chicken, con contramuslo al estilo Kentucky, salsa casera inspirada en la Big Mac, huevos fritos, pepinillos, bacon y lechuga.

Asistentes a una edición anterior de Casal Viveros. / ED

Bajoqueta Bar participará con El Collaret, que combina pollo al ajillo con el tradicional cacao del collaret y una mayonesa casera de miel y mostaza. Finalmente, Barecito Ayuntamiento ofrecerá la Brascada Joselito, con ternera jugosa, bechamel casera de jamón Joselito y cebolla caramelizada que aporta un toque dulce y sofisticado.

Además, elaborarán una tapa que se disfrutará en el horario de tapeo, disponible desde mediodía. La oferta gastronómica se completará con foodtrucks como The Fitzgerald, Mamma Pizza o Puto Café.

Conciertos y música en directo

Durante el día, La Festa estará acompañada por actuaciones en directo y sesiones de DJ que animarán el ambiente en los Jardines de Viveros. El cartel incluye a artistas como Carlangas, Pol 3.14, Cálmese Señora, La Pelona, Andercovers o Yambú, entre otros, consolidando al festival como una cita musical de referencia. Los horarios de las actuaciones se publicarán próximamente en las redes sociales oficiales de @casalviveros.

El festival abrirá el viernes por la tarde, y tanto el sábado como el domingo se celebrará durante todo el día. Con este formato, La Festa quiere ofrecer un espacio de encuentro en el que gastronomía y música se den la mano para crear experiencias memorables.

La Festa cuenta con el apoyo de Mahou, la cervecera refuerza su vínculo con la música en vivo y la cultura local. Gracias a esta colaboración, los asistentes podrán disfrutar de momentos únicos que celebran la tradición del esmorzar y el placer de compartir.