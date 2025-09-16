Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

The Face: La madre de todas las fiestas este sábado 20 de septiembre

El sábado, 20 de septiembre, vuelve The Face.

El sábado, 20 de septiembre, vuelve The Face. / ED

Olivia Díaz

La Cara Bonita regresa junto al mar con una sesión única de casi 10 horas sin pausa. Este sábado, 20 de septiembre, vuelve por un solo día y en formato tarde + noche The Face, la mítica sala que marcó un antes y un después en el ocio, la moda y la música, también conocida como “La Cara Bonita” de Pinedo. La cita será en Marina Beach Club Valencia, un lugar idóneo junto al mar para rememorar aquellos grandes momentos de la Ruta.

En cada edición, The Face consigue reunir a numerosas caras conocidas, gracias a su público fiel, su staff y a todos los que lo hacen posible. Una fiesta que es puro éxito y glamour.

10 horas de música non stop

La jornada arrancará a las 18:30 h con una sesión dedicada a la mejor música que sonaba en The Face y en 99 Calamares, acompañada de sonido de primer nivel, efectos, fuegos artificiales y esos himnos inolvidables que cantarás y bailarás de principio a fin.

Por la noche, el ambiente se transformará en una fiesta llena de energía y grandes hits, reviviendo los temas más icónicos que marcaron a varias generaciones.

Line-up DJs

  • 18:30 h – Arturo Roger
  • 20:00 h – Rodi
  • 21:30 h – Víctor Pérez
  • 22:30 h – Coqui Selection
  • 00:00 h – Jose Cabedo
  • 01:00 h – Víctor Pérez
  • 02:00 h – Vicente Ferrer
  • 03:00 h – Cierre Team DJs Hits By Caco

Las entradas ya están a la venta en Marina Beach Club, pudiendo adquirirse de forma anticipada a un precio más económico, así como reservar mesas para disfrutar de la experiencia de manera exclusiva. Toda la información adicional se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la sala, así como en Valencia Promotor Cultural y VFV. En colaboración con FOTUR, ProDj , VfvProducciones, Consumo Moderado y Valencia Promotor Cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents