El auténtico y original Tardeo Remember® llega por primera vez a Torrent

On va la gent? Al Remember de Torrent. Con motivo de la víspera del 9 de octubre llega por primera vez a Torrent el auténtico y original Tardeo Remember (marca registrada).

El encuentro más esperado y reclamado, donde grandes artistas harán sonar la banda sonora de tu vida, llega el próximo sábado 4 de octubre de 2025. A partir de las 17:00 horas, el Recinto Ágora se convertirá en el epicentro de la música remember y los grandes hits de los 90 y 2000, con un cartel que hará cantar y bailar a todos los asistentes.

El auténtico y original Tardeo Remember, que ya triunfa y arrasa allí donde se celebra, aterriza en Torrent con una propuesta que une a varias generaciones en un mismo espacio. Padres e hijos se darán cita en esta jornada para compartir la banda sonora de sus vidas, reviviendo recuerdos y creando nuevas experiencias juntos en un ambiente cargado de música y nostalgia.

El cartel artístico cuenta con profesionales de la escena valenciana:

Víctor Pérez – The Face / Sonido de Valencia

Vicente Ferrer – Bananas / Homenaje a la Ruta

Arturo Roger – A.C.T.V.

Coqui Selection – The Face

Inma Eyes – Dona Festival / ProDj

Jesús Brisa – Espiral

Sergi Val – Remember de Les Arts

El público, como en cada edición, será el verdadero protagonista. Su entrega, su energía y su manera de vivir la música son lo que hacen diferente a este evento, convirtiéndolo en una cita inolvidable.

Para esta ocasión, el Recinto Ágora de Torrent se transformará en un espacio pensado para disfrutar de principio a fin. Un montaje técnico de gran formato, sonido profesional, iluminación de última generación y todos los servicios necesarios harán que el público se sumerja en una experiencia sensorial de primer nivel. Además, se habilitará una zona gastronómica para poder cenar dentro del recinto, facilitando así la comodidad del evento y de los asistentes, sin perderte ninguna de las actuaciones de tus Djs favoritos.

Las entradas estarán a la venta en enterticket.es, y se recomienda adquirirlas de forma anticipada para asegurar la entrada a esta primera cita en Torrent y beneficiarse de un precio más económico.

Gracias a su cercana ubicación al Parc Central, el recinto Ágora ofrece un acceso cómodo mediante transporte público dentro de Torrent. La línea Verde de TorrentBus cuenta con parada en Parc Central, lo que permite llegar de forma rápida y directa. Asimismo, las estaciones de MetroValencia Torrent y Torrent Avinguda (líneas 1, 2 y 7) facilitan la llegada desde cualquier punto de la ciudad o localidades cercanas, pudiendo enlazar con TorrentBus o llegar caminando en pocos minutos.

Además, el recinto cuenta con zona de parking en las inmediaciones, así como parada de taxis cercana, para quienes prefieran acudir en vehículo propio. Se recomienda hacer uso del transporte público o compartir coche para mayor comodidad y sostenibilidad, evitando el tráfico y facilitando la experiencia de todos los asistentes.

El Tardeo Remember Torrent es la oportunidad de reencontrarse con los himnos que marcaron una época. Una cita imprescindible que, por primera vez en la ciudad, traerá el tardeo que está arrasando en toda la Comunitat, con el sello de calidad del auténtico y original Tardeo Remember.

Más información y novedades en las redes sociales de FOTUR, Tardeo Remember y VP Cultural, así como en la web oficial www.fotur.es.