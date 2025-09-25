Dónde encontrar el sabor más auténtico del arroz en Valencia

Valencia es sinónimo de arroz. De hecho, no hay mejor lugar en el mundo para disfrutar de este emblemático ingrediente que en su propia tierra. Más allá de la famosa paella, la ciudad y sus alrededores ofrecen una amplia variedad de arroces, cada uno preparado con esmero y tradición.

La versatilidad del arroz valenciano: mucho más que paella

Los platos de arroz en Valencia no se limitan únicamente a la paella valenciana, sino que abarcan una diversidad de recetas que reflejan la riqueza de su gastronomía. Entre los más destacados están el arroz a banda, cocinado con el caldo de pescado y acompañado de mariscos frescos; el arroz del senyoret, una versión desgranada donde los mariscos y pescados ya están listos para disfrutar sin complicaciones; y el arroz al horno, una joya de la cocina tradicional valenciana con garbanzos, costillas y morcilla, todo gratinado a la perfección.

Además, encontramos el delicioso arroz negro, teñido con tinta de calamar y con un sabor profundo a mar, y el arroz con costra, típico de la zona de Elche, cubierto con una crujiente capa de huevo batido. Cada plato tiene su propio carácter y personalidad, pero todos comparten la misma pasión por el arroz, ingrediente esencial de la cultura valenciana.

Dónde comer un auténtico arroz en Valencia

Aquellos que visiten la ciudad de València durante sus vacaciones o en cualquier fin de semana a lo largo del año encontrarán numerosos establecimientos en los que poder degustar este famoso plato local, que se ha convertido en una atracción turística más. Por ello, desde Levante-EMV les ofrecemos un listado con lugares e ingredientes imprescindibles de la gastronomía valenciana.

Pelayo Gastro Trinquet

En pleno corazón de Valencia, Pelayo Gastro Trinquet une historia y gastronomía en un espacio con más de 150 años de vida. Abierto los 365 días del año, este restaurante rinde homenaje a la tradición valenciana con una carta de arroces diseñada y supervisada por el chef Pablo Margós, socio fundador y chef ejecutivo de Grupo Gastro Trinquet.

Fachada del Pelayo Gastro Trinquet. / ED

La carta de Pelayo ofrece ocho arroces elaborados al momento, disponibles tanto a mediodía como en la cena. Entre ellos, cuatro grandes clásicos que forman parte del recetario común del grupo: paella valenciana, arroz de bogavante, arroz del senyoret con gamba roja, cigalitas y pescado fresco, y el icónico arroz de pato, boletus y foie -clásicos que mantienen una ejecución impecable-.

A estos se suman las especialidades exclusivas de Pelayo: el arroz de tataki de picaña madurada con espárragos verdes y seta de cardo aporta la potencia de sabor de la carne curada; el arroz de figatell y ajo tierno con velo de panceta ibérica es una de las últimas incorporaciones a la carta. Si eres más de pescado, te recomendamos el arroz de sepieta de playa con rape y alcachofas.

La propuesta de Pelayo ha sido galardonada en distintas ocasiones, entre ellas con el premio “Tapas d’Ací” 2025 a la mejor tapa de la Comunitat Valenciana por su original Bunyol de l’Albufera: una adaptación del clásico all i pebre para tomar en dos bocados sin renunciar al auténtico sabor de la receta original.

Además, está ubicado en la antesala del centenario Trinquet de Pelayo, inaugurado en 1868 y considerado el recinto deportivo cubierto en activo más antiguo de Europa. Su interiorismo equilibra el peso del pasado con un diseño contemporáneo que acoge a quienes buscan una experiencia genuina: la emoción viva de la pilota y el sabor de los mejores arroces de Valencia reunidos en un mismo lugar.

Arroz de tataki de picaña madurada, espárrago verde y seta de cardo. / ED

Con cada receta, Pelayo convierte el arroz de Molino Roca, el producto de proximidad y los fondos de elaboración propia en un homenaje a la tradición valenciana. Un lugar que no solo sirve arroces, sino que los convierte en memoria viva de nuestro patrimonio gastronómico.

Ubicación: C/ Pelayo, 6 46007 València Horario: Abierto todos los días del año, de 9:30 a 00:30h Web: https://grupogastrotrinquet.com/restaurantes/pelayo/

Vaqueta Gastro Mercat

Si hay un restaurante en Valencia donde los arroces son los auténticos protagonistas, ese es Vaqueta Gastro Mercat. A pocos pasos del Mercat Central de Valencia, y bajo la supervisión del chef Pablo Margós -chef ejecutivo del Grupo Gastro Trinquet-, cada arroz es elaborado al momento con producto del propio mercado y fondos propios.

Vaqueta Gastro Mercat. / ED

Destacan el arroz al horno en paella, con costilla de cerdo, patata, tomate y ajos tiernos, su reinterpretación del clásico “arròs al forn”; el arroz de presa ibérica con boletus y calabaza; o el original arroz de tartar de atún rojo con espárragos y yema curada.

Otra de las especialidades de Vaqueta es el arroz de gamba roja con boletus y zamburiñas, mientras que el arroz de tataki de picaña madurada con carpaccio de portobello y foie fresco añade una nota actual a la tradición arrocera valenciana.

La oferta del restaurante no solo se limita a los arroces: su parrilla de brasa potencia el sabor de los pescados frescos y carnes maduradas, y el sushi bar ofrece un guiño que fusiona la esencia valenciana con Japón, sumando capas de sabor y creatividad.

El espacio, cuidado hasta el último detalle por Janfri & Ranchal, combina diseño contemporáneo con referencias locales: desde la lámpara KOI de LZF Lamps (galardonados con el Premio Nacional de Diseño) hasta los bordados de Arquicostura, o los divertidos caracoles valencianos, conocidos como vaquetas, personalizados por El Taller de Piñero.

Paella valenciana con conejo y caracoles. / ED

Vaqueta Gastro Mercat no solo sirve arroces; los celebra. Cada plato, elaborado con arroz de Molino Roca, es una invitación a redescubrir la tradición valenciana con un toque creativo que convierte cada visita en un momento inolvidable.

Ubicación: C/ Sant Ferran, 22 (bajo) 46001 València Horario: Abierto todos los días del año, de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:30 Web: https://grupogastrotrinquet.com/restaurantes/vaqueta/

Casa Baldo 1915

Desde 1915, Casa Baldo viene siendo testigo de la evolución del centro de Valencia, conservando siempre su carácter y personalidad. Fundado por Baldomero Estellés en la calle Ribera, el restaurante recuperado por el Grupo Gastro Trinquet en 2022 mantiene el encanto de los años 50, con un ambiente cálido que hace sentir a todo aquel que lo visita como en su propia casa. Un flamante Solete Repsol recibe al comensal con la garantía del disfrute asegurado en sus salones y terrazas.

Exterior del restaurante Casa Baldo. / ED

Sus arroces son elaborados al momento y han sido concebidos por Pablo Margós, chef ejecutivo del grupo. Aquí encontrarás arroces clásicos que definen la gastronomía valenciana como la paella valenciana, el arroz de bogavante, el arroz del senyoret o el arroz de pato, boletus y foie.

Pero, a su vez, Casa Baldo 1915 cuenta con creaciones exclusivas que despiertan la curiosidad: el arroz de calamar fresco de playa con dos alliolis, el arroz de cerdo ibérico con crudité de verduras y pimiento asado, o el delicado arroz de tataki de picaña madurada con boletus y pimientos del piquillo. Con arroz de Molino Roca y productos de proximidad, cada receta combina el sabor intenso de sus caldos con el punto impecable del arroz, invitando a saborearla con calma y disfrute.

Arroz con bogavante. / ED

Además de los arroces, el restaurante también es un templo del tradicional esmorzaret valencià con sus clásicos bocadillos y l’entrepà de la setmana, cuya receta cambia cada semana. El prestigioso Cacau d’Or 2024 certifica la calidad de sus almuerzos. Una vez más, Casa Baldo 1915 sigue dejando huella, siglo tras siglo.

Ubicación: C/ Ribera, 3 i 5 46002 València Horario: Abierto todos los días del año, de 9:30 a 00:30h Web: https://grupogastrotrinquet.com/restaurantes/casa-baldo/

La paella valenciana y su huerta siempre han ido de la mano. No se puede entender el plato por antonomasia de la gastronomía valenciana sin todo lo que recibe de su entorno y los campos de cultivos que abrazan València le abastecen de los mejores productos frescos. El restaurante “El Famós” combina a la perfección ambos elementos.

En el Restaurante 'El Famós' elaboran hasta una quincena de diferentes paellas a leña. / ED

Situado en el Camí de Vera de València, ofreciendo a los comensales arroces de gran calidad en un enclave único, en medio de la huerta. Además, el establecimiento está especializado en el típico esmorzaret valenciano que además preparan en el instante, el el mismo momento que el cliente lo pide, con una gran variedad de bocadillos con producto local. Este restaurante cuenta con más de cien años por lo tanto el más antiguo de la CV regentado por miembros de la misma familia.

Ubicación: Camino de la Iglesia de Vera, 14, Algirós 46022 València Horario: De martes a domingo de 9:30 a 16:00 h Web: https://www.elfamos.com/

